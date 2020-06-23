一会儿见分晓！苹果 iOS 14 更新、搭载 Arm 处理器的新电脑……

6月23日消息，据国外媒体报道，苹果一年一度的全球开发者大会（WWDC）将于北京时间23日凌晨1点开幕。今年的苹果全球开发者大会将首次在线上举行。

根据此前报道，苹果除了宣布关于iOS系统的重大更新外，或将发布新硬件，推出搭载ARM芯片的苹果电脑。抛却疫情影响，今年的全球开发者大会或将是苹果有史以来影响最大的一次。

▲iOS系统和iPadOS系统的巨大变化

苹果在全球开发者大会上通常会用大量篇幅来报道有关iOS系统的新消息，毕竟15亿活跃苹果设备中的绝大多数搭载的都是iOS系统。多年来，苹果首次准备改变一些基本的iOS体验。

新的应用程序列表：在更新的iOS系统中，应用程序网格的经典布局不会消失，但有报道称用户会看到设备上出现已安装应用程序列表，能够对应用进行分类，从而更快捷地找到有未读通知的应用。

▲图示：iOS 14中全新的应用程序列表

可移动桌面小部件：据报道iOS 14还将引入类似于Andriod系统中可移动小部件的功能。iOS 14将加入的“桌面小部件”可以像应用程序图标一样在主屏幕上自由移动。事实上，苹果已经在去年发布的iPadOS 13中添加了固定小部件，但iOS 14可以让用户把这些小部件放到任何想放的地方。

设置默认应用：今年早些时候有报道称，苹果正考虑让用户可以将邮件和浏览网页等行为的默认应用更改为第三方应用程序，而不仅仅是苹果邮件和Safari浏览器。此举对苹果的高级用户来说将是一个好消息，但如果事实如此，很可能是因为苹果面临美国和欧盟的反垄断审查不断加大。

预装应用更新：苹果一直在对其预装的iOS应用程序进行更新。iMessage提醒功能：据报道，苹果公司正在为自家消息应用iMessage开发一个让用户可以“提醒”群聊中特定人的功能，同时也可以在发送信息后撤回。Safari浏览器可以像Chrome那样自动翻译其他语言的网站。

增强现实应用：一些报道还指出，苹果今年还将发布一个名为“Gobi”的增强现实应用，当扫描苹果开发的二维码时，应用就会显示出相应信息。据报道，苹果与星巴克等品牌进行了早期试运行，其中之一就是让用户加入星巴克的会员计划。除此之外，有关“查找”应用的一个重要更新将允许用户利用增强现实来帮助寻找丢失的设备。

新款健身应用：苹果可能还会推出一款新的健身应用，可以下载指导健身的视频，帮助用户在家锻炼，此举可能会吸走Peloton和耐克训练俱乐部(Nike Training Club)等服务的收入。

CarKey功能：2020年用户或将可以用iPhone或苹果手表解锁汽车。有关“CarKey”功能的代码此前已经出现在最新版的iOS 13中，这意味着相应功能将在今年晚些时候iOS 14发布时实现。一份泄露的iOS 14系统代码显示宝马将是第一个采用CarKey功能的汽车制造商。

iPadOS更新：

苹果iOS系统是iPadOS的基础，所以上述很多附加功能也会应用到该公司的平板电脑操作系统上。泄露的iOS 14代码中出现了新的Mac风格光标，这意味着那些想通过鼠标或触控板使用iPad的用户可能会获得一种更像台式电脑的体验。为了实现更“传统”的电脑使用感觉，iPadOS还支持新的触控板手势，比如用两根手指点击代表单击右键。

苹果智能手写笔也将依托PencilKit新框架而变得更加灵活。有传言称，iPadOS 14将允许用户使用苹果手写笔在任何文本中书写。iPadOS能够识别用户笔迹，并将其转换为传统文本，就像三星Galaxy Note所做的那样。

如果苹果和往常一样，开发者会大会主题演讲结束后不久安装系统更新的预览版。

watchOS的新变化

尽管影响力不及iOS 14系统更新，但苹果手表的watchOS 7系统也将是一场大升级。watchOS 7有望引入基于世界各地国旗元素设计的新表盘，“儿童模式”(Kids Mode)等新功能可以让父母用一部iPhone来管理孩子的苹果手表。通过“儿童模式”，父母可以完全控制他们的孩子整天使用的应用程序、组件、联系人和音乐。

此外，watchOS 7更新还增加了一系列健康相关的功能。经过多年的等待，此次更新有望出现睡眠跟踪功能和一种测量用户血氧水平的工具。此外，苹果手表的心电图功能也会更加准确。

转而采用ARM处理器

较之macOS，今年苹果Mac硬件的发布更重要。有关全新iMac的传闻已久，预计苹果将在2020年对其进行一次重大升级。据报道，苹果公司将对iMac一体机进行多年来的首次重大设计革新，采用了接近无边框的设计，与iPad Pro显示屏设计一致。iMac一体机将采用更传统的SSD存储，并搭载AMD的一款Navi显卡。

当然，有关苹果硬件最重大的消息莫过于苹果或将改用ARM处理器。这也将是苹果自2006年初正式从长期运行的PowerPC芯片转向英特尔多核CPU以来的第一次重大架构转换。苹果和英特尔合作看似硕果累累，但新款Mac电脑的时间安排和计算性能并不完全在苹果掌控之中。而转向ARM处理器可以解决所有这些问题。

从苹果iPad Pro上搭载的A12X和A12Z芯片处理速度来看，ARM处理器的性能似乎并不是问题。但如果苹果真的要让MAC电脑全部改用ARM处理器，仍需要给开发者调整的时间。对于开发者来说，苹果全球开发者大会将是评估在ARM处理器上运行macOS应用程序难度的第一次机会。最好的情况是仅需做部分调整和重新编译。最糟糕的情况是，这个过程非常艰难，以至于新版应用程序的发布被严重推迟。

现在仍不清楚苹果会推出何种工具和支持力度。不过可以确定的是这种转变不会在一夜之间悄然发生，这种转变以及结果都将会公开化。

其他方面

有望在今年苹果全球开发者大会上亮相的还有一系列新产品。

蓝牙追踪设备AirTag：AirTag在早期版本的iOS 13代码中第一次出现。由于苹果公司预计将深入研究“查找”应用的增强现实功能，如果苹果允许人们不仅仅能够定位AirPods、手机和电脑，蓝牙追踪设备AirTag就有可能出现在大会上。

新款HomePod智能音箱：很多报道都声称苹果正在研发一款更小、更便宜的HomePod智能音箱，而全球开发者大会似乎是发布这款产品的可信时机。苹果就是在三年前的全球开发者大会上首次发布了HomePod。此外，升级配置的苹果电视和入耳式的AirPods Studio也有可能出现在今年的大会上。