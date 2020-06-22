WWDC 2020 展望：软件为主，或不发布新硬件

IT之家6月22日消息 据Macrumors报道，一年一度的WWDC即将拉开帷幕，在此之前彭博社也发布了针对WWDC 2020的展望。

据彭博社（Bloomberg）的Mark Gurman表示，苹果可能不会在WWDC上发布新硬件，预计在今年晚些时候才会推出新硬件。同时苹果将利用本次WWDC宣布基于Arm的芯片和新软件更新。

IT之家了解到，虽然苹果会利用本次展会公布其使用Arm技术打造的定制芯片的进展，但直到2020年末或2021年初将不会有Mac产品搭载该硬件。苹果将尽早发布这些芯片，为开发人员提供时间来更新其应用程序，以支持其向Arm Mac产品过渡。这一点与郭明錤发布的最新报告不谋而合。

据彭博社报告显示，下一代macOS macOS 10.16将改善iOS到Mac的移植过程。苹果去年推出了 Project Calayst，该项目旨在通过使开发人员更轻松地创建Mac版本的iPad应用程序来弥合Mac和iOS平台之间的鸿沟。苹果在二月份还增加了一项类似于软件包捆绑购买的功能，该功能使开发人员可以以单个购买价格将iOS，tvOS和Mac应用捆绑在一起。

除了Mac软/硬件更新外，Gurman还表示，苹果计划在WWDC上对tvOS进行较小的更新。新的Apple TV“将于今年晚些时候推出”。这种说法与以前的传言一致，即苹果正在开发搭载A12或A12X Bionic芯片和更高基本存储容量的新版Apple TV。现有的第五代Apple TV于2017年发布，新的Apple TV将会更受欢迎。

Gurman在报告中也提到了有关watchOS 7的消息：预计苹果将会为Apple Watch添加新表盘，儿童模式和睡眠跟踪应用程序等内容。

至于HomePod，苹果或计划更新HomePod软件以支持第三方音乐服务，例如Spotify，Amazon Music，Pandora等，这些服务将在苹果推出新HomePod之前推出。Gurman称苹果公司正在开发HomePod的缩小版本，该版本将于今年晚些时候推出。

值得注意的是，除了提到的基于Arm的Mac外，Gurman似乎并没有提到任何硬件更新。没有提及传言的iMac新品，也没有提及诸如AirTags之类正在开发的其他产品的细节，这表明这些产品更新将在今年晚些时候而不是在WWDC 2020上发布。苹果有可能通过某种形式来发布这些新品。