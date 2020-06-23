恶评如潮？特斯拉新车 Model Y 交付遭遇“品控危机”

一个月前，我们曾经报道过特斯拉无视加州当地的防疫要求让Fremont工厂复工复产，加州的Fremont工厂正是组装Model Y的主要工厂。现在特斯拉尽一切可能扩大产能的后果也来了，当这些车辆在本月被交付的用户手中时，车主们发现Model Y出现了严重的质量问题。

近日，有许多特斯拉用户在社交媒体上#TeslaQualityIssues（特斯拉质量问题）的话题下，投诉自己刚刚到手的特斯拉新车Model Y。

不仅用户们在社交媒体上吐槽，甚至福布斯和Electrek等知名媒体也发表了文章批评“特斯拉Model Y的品控”，包含的投诉有车漆、内饰、座椅上的凹痕以及安全带。

加州专业的汽车测评与研究公司凯利蓝皮书（Kelly Blue Book）也被迫在其YouTube频道上指出其测试车辆的糟糕质量：“至于质量问题。这辆车的B柱装饰不合适，更低的保险杠装饰也不合适，后门的对齐稍微偏离，后排座椅同样不平衡，并且从车后部某位置会传出巨大的嘎嘎声。”

一位车主甚至在博客上发了一张他的后座掉下来的照片，告诉Electrek他对这辆车的“质量控制非常失望”。

甚至一向看好特斯拉的Electrek博客也不得不承认：“ Model 3刚发布的时候也不是完美无缺的，但那种情况与我们最近看到的Model Y的报告完全不同。

当然，我们还没有看到好评，可能是因为Model Y车主们还在享受新车，但我不认为这次的问题是个小众情况。”