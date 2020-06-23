苹果宣布自研 Mac ARM 芯片，能否引领 PC 走进新时代

在刚刚结束的苹果WWDC2020上，作为压轴大戏，苹果放出大招公布了自研芯片的计划，苹果公司宣布Mac电脑将转向公司自主定制的处理器，这意味着苹果与英特尔之间亲密的友好合作关系将就此告一段落，二者的关系将变得更加微妙。

那么苹果将引领PC走进新的时代，还是最终逃不开英特尔的束缚呢？

纵观整个PC发展史，PC品牌更换处理器架构并不是一件常见的事情，尤其是在X86平台已经如此成熟的今天，替换底层的硬件意味着推翻之前耕耘多年的王朝，将之形容为Mac的一次“革命”也不为过。

然而就是这样的革命，之前苹果已经做了三次：

1984年，苹果将Mac从MOS 8位6502处理器系列，转向摩托罗拉68K机构；

1994年，从摩托罗拉的68K系列架构，转向PowerPC架构；

2005年，苹果从PowerPC架构，转向英特尔的处理器架构，由此开启了与英特尔长达15年的深度合作，几乎每一代的Mac都会搭载来自英特尔的定制芯片，这些芯片在英特尔平台的其它机器中基本上是看不到的。

苹果自主研发处理器

基于英特尔处理器的Mac意味着更好的软硬件兼容性，纵使操作系统存在差异，但处理器通用的底层协议意味着更好的软硬件兼容性，Mac上安装Windows，普通PC安装OSX（也就是今天的macOS）都成为了可能，可以说采用了英特尔处理器的Mac在苹果的生态闭环中是罕见的开放端口。

这样看来，换了架构的Mac意味着苹果生态的进一步封闭。

为何要推出自研处理器？

一种普遍的观点是苹果换了架构后不用再跟着英特尔的节奏发布新品，可以更好地部署Mac的产品线。

然而纵观英特尔和苹果近几年的更新节奏，可以清晰地看到苹果对待英特尔处理器的更新并不积极，英特尔移动端的新品通常在每年10月前后发布，而苹果的秋季发布会一般分布在9月和10月，9月是新的iPhone，10月则是新的电脑或其它硬件。但MacBook系列产品却往往在次年春季甚至夏季才将新的英特尔处理器引入。

16寸的MacBook Pro还没有升级到十代酷睿

目前官网在售的13英寸MacBook Pro有八代酷睿和十代酷睿两种选择，16寸的MacBook Pro仍然搭载英特尔第九代酷睿处理器，有趣的是苹果不久前刚刚宣布将MacBook Pro 16的显卡升级为AMD Radeon Pro 5600M，其他不变，而此时性能更好、工艺更先进的同级别十代酷睿处理器已经充斥了整个Windows PC市场。

苹果此时转向ARM应该主要有两个考量：

一是基于ARM架构的Mac有更持久的续航时间，在未来的5G时代中，实时互联、超长续航会是PC产品的重要竞争方向；

二是苹果希望通过控制Mac的软硬件生态，将iPhone的成功复刻到Mac产品线，打造苹果具有完全掌控力的软硬件生态圈。

ARM架构处理器

我们熟悉的ARM架构具备低功耗、低发热、长续航、实时连接的特点，从高通骁龙到三星猎户座，从MTK到海思麒麟，这些基于ARM架构而来的定制SoC引领了智能手机的发展，这些SoC是智能手机发展的基石，而ARM架构，是组成这些SoC的心脏。

苹果A系列性能不俗

苹果的A系列处理器则是ARM架构中的优等生，是那种成绩最好的别人家的孩子。所以对于苹果来说，从X86架构转移到ARM架构，最不用担心的就是产品的性能问题。

性能不是大问题

与传统的CPU厂商不同，苹果在自研芯片上积累了很多技术，他们推出的自研芯片实际上整合了大量子单元，除了CPU、GPU之外还有NPU、音频、视频等等，更重要的是苹果还可以将自家的软件整合在一起。

同时，由于采用了相同的架构，搭载苹果自家研发芯片的新款Mac将能够原生运行iPhone和iPad应用。

在具体参数部分，苹果现场并没有公布太多，目前的消息是苹果自研处理器将会采用12核设计，其中包括8个高性能内核以及4个能效内核，基于台积电的5nm制程工艺。

高通骁龙8cx

与目前用于PC平台的ARM架构处理器高通骁龙8cx（8核设计，4个大核+4个小核）相比，苹果在核心数量上有着很大的优势，结合A系列此前相对于高通旗舰的性能差距，能够遇见到这是一颗性能绝对够用的芯片。

现场演示剪辑4K视频

从现场演示来看，最新发布的macOS Big Sur可以在A12Z上运行，也就是目前iPad Pro上使用的芯片。这也说明苹果在系统上已经做好准备。在其他软件上呢？ 苹果展示了微软给他们适配的Office和Adobe制造的图像软件Photoshop，还有自家的Final Cut Pro X和Logic Pro X。处理大型文件及剪辑4K视频都毫无压力，确实让人惊奇。

不过对于一套可用的系统来说，软件才是更重要的一环。转移到ARM平台的Mac遇到的第一个问题是苹果的原生应用是否能够如数稳定运行（对苹果来说问题不大），第二个问题也是最重要的问题是第三方应用的数量和质量能不能第一时间达到合格水平。

在国内的生态环境中，Mac端的软件经过最近几年的发展已经完善了许多，但相信很多macOS的老用户仍然记得几年之前Mac上功能缺失的微信、迅雷、百度网盘等软件。

无论新的Mac是作为生产力工具，还是作为娱乐工具，基础软件都是必过的一个坎，苹果如何说服开发者们为Mac开发应用，又如何让iPhone的绝对优势影响到Mac将成为摆在苹果面前的重要议题。

一条新战线的开拓

过去的PC也好、Mac也好，在设计和操作系统之外，同价位、同级别芯片的产品在硬件性能、续航时间、功耗表现的差异并不巨大。以续航性能来说，2015款的MacBook Pro 13 标称续航时间在12小时左右，当时同级别的Windows笔记本能够达到7小时已经属于非常高端的存在，而今，2020款的MacBook Pro 13标称续航时间只有10小时，同级别Windows 笔记本则可以轻松到达甚至是超过这个时间。

造成这种结果的原因有主要有两点，一是2020款的MacBook Pro 13电池容量已经缩水至58.2Whr（2015 款的容量高达 74.9Whr），二是macOS已经不能继续通过软件上的优化在续航上击败Windows。

换装ARM之后MacBook续航必然大幅提升

换装ARM之后，MacBook系列的续航势必飙升，对于那些购买笔记本只做基础办公应用，更在意续航和便携性的消费者来说，这一点的吸引力是巨大的。

虽然短时间内这样的Mac不会给英特尔和AMD以及众多OEM厂商带来太大的冲击，但诺基亚、摩托罗拉的没落还历历在目，包括微软在内的PC产业上下游厂商都会去尝试这一新的方向，即便不是基于ARM架构，也会推出相应的产品以应对来势汹汹的苹果。

目前PC类产品的使用场景已经固化成办公和游戏两大方向，无论手机还是平板电脑都无法在这两个领域取代PC，基于ARM的Windows PC是微软和高通的尝试，目前来看结果并不理想。

骁龙本性能一无是处

在X86架构的Windows PC衬托下，高通的Windows笔记本价格更贵，性能却更弱，在外观设计上也并没有太大的不同，可以说除了在续航时间和实时互联两个方面具备一定的优势之外一无是处。因为这些原因，OEM的产品上市后市场的反应不佳，微软和高通似乎也放慢了新品迭代的脚步。

iPad Pro无法取代电脑

在基于ARM的Mac之前，苹果也尝试用iPad Pro改变消费者的办公习惯，但这台iPad怎么看都更像是一台搭载了iOS系统的电脑，苹果甚至还带来了一个具备触控板的官方键盘套，让iPad活成了Surface的模样。

英特尔Lakefield架构新处理器

目光回到现在，基于ARM架构的Mac发布后无疑将让苹果再一次进入左右互搏的境地。然而苹果的竞争对手除了那些可能出现的ARM版PC之外，还会有英特尔不久之前曝光的Lakefield架构新处理器，这颗基于3D Foveros 封装技术的新产品采用了五颗核心，用一个Sunny Cove高性能核心和4个Atom Tremont低功耗核心在5W功耗下带来了相当于之前54W的性能表现，对于苹果的ARM来说，这会是一个具备极强竞争力的对手。

在苹果汇发布的调查中，绝大多数网友都看好苹果自研电脑新品

但还是那句话，苹果转向ARM最不用担心的就是芯片的性能问题，这一次的战斗又是一次经典的开放平台与封闭生态的较量，是苹果强大的软硬件生态控制更厉害，还是微软与英特尔的开放策略更强大，我们留给时间去解答。