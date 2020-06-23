造假 21 亿美元、CEO 离职，翻版瑞幸 Wirecard 发生了什么？

据国外媒体报道，德国支付巨头Wirecard周一表示，其账户中失踪的19亿欧元（约合21亿美元）可能根本不存在。目前，该公司正考虑出售或关闭部分业务，以避免出现资金短缺问题。

作为曾经的德国股市宠儿，Wirecard为Visa和万事达卡（Mastercard）等公司处理支付业务。而最近数日，该公司市值蒸发了数十亿欧元。

21亿美元不翼而飞

Wirecard上周四发表声明称，外部审计机构安永“无法核实”该公司本应存放在亚洲银行中的19亿欧元（21亿美元）现金。这笔资金约占Wirecard资产负债表总额的1/4。有报道称，有迹象表明，Wirecard受托人做出了虚假的余额确认，以欺骗审计师。

近年来，安永定期批准Wirecard的账目，但却拒绝签署2019年的账目，这证实了毕马威（KPMG）4月份公布的一项调查结果。当时，毕马威对Wirecard利润的真实性提出了质疑。

19亿欧元不翼而飞，导致Wirecard 2019年年报再度推迟发布。到目前为止，这已经是第四次“跳票”。更令人忧虑的是，Wirecard同时表示，由于无法提供年报，公司最多有20亿欧元的贷款可能会被要求提前偿还。

CEO离职；信用评级降至“垃圾”

受此影响，已掌舵18年之久的Wirecard CEO马库斯·布劳恩（Markus Braun）已于上周五离职，由德国证券交易所前合规官詹姆斯·弗里斯（James Freis）接替。

布劳恩在离职时暗示，Wirecard本身可能是欺诈的受害者。他在辞职前发布的视频声明中称：“不能排除Wirecard已成为大规模欺诈案的受害方。”

布劳恩还表示，之所以选择离职，是不想给Wirecard带来负担。他说：“对于我管理了18年的公司，资本市场的信心已经严重动摇。在我的决定中，我尊重这样一个事实，即所有商业交易的责任都在CEO身上。”

与此同时，评级机构穆迪（Moody‘s）还将Wirecard的信用评级大幅下调至“垃圾”级。而对于深陷现金审计丑闻的Wirecard，此举无疑是雪上加霜。

穆迪还表示，将来可能进一步下调该公司评级。穆迪指出，一再推迟发布年度业绩报告，可能会引发违约事件，导致Wirecard迫切需要进行再融资。

这笔资金根本不存在？

今日，Wirecard发布声明称：“公司管理委员会正在评估一种可能性，即安永审计师标记的下落不明的19亿欧元现金余额根本不存在。”

在声明中，Wirecard还撤回了2019年的财务报表，并表示正考虑削减成本，以应对这场危机。

当前，Wirecard正忙于支撑其财务状况，并与投行Houlihan Lokey研究可持续的融资策略。为了避免出现资金短缺问题，Wirecard正考虑出售或关闭部分业务。

对于这笔不翼而飞的资金，伦敦资本集团（London Capital Group）研究主管贾斯珀·劳勒（Jasper Lawler）表示，如果不能迅速找回这笔资金，或者不能在短时间内给出明确的解释，Wirecard可能永远不能翻身。

菲律宾两大银行“不背锅”

自从一名举报人声称，Wirecard的成功部分归属于虚假交易网络以来，该公司一直受到密切关注，并在寻找失踪的现金时达到了顶峰，随后在菲律宾陷入了死胡同。

围绕账上这19亿欧元不翼而飞，其焦点主要集中在两家菲律宾银行身上。Wirecard上周表示，有两家亚洲银行未能找到存放这些现金的账户，但未透露这两家银行的身份。

而菲律宾群岛银行（BPI）和BDO Unibank均表示，Wirecard不是他们的客户，他们也没有看到过这笔资金。两家银行表示，Wirecard在他们那里存入资金的文件是虚假的，且Wirecard也不是他们的客户。

BPI向媒体表示，已将一名助理经理停职，因为这名助理经理的签名出现在其中一份文件上。而BDO Unibank向央行表示，其一名营销人员似乎伪造了一份银行证书。

与此同时，菲律宾央行也在展开相关的调查。菲律宾央行表示，似乎并没有这样一笔资金进入该国。

债权人要求提高透明度

受此影响，Wirecard最多有20亿欧元的贷款可能会被要求提前偿还。最新消息称，Wirecard的贷款银行要求该公司提高透明度，以换取延期。

知情人士，德国商业银行和荷兰银行等至少15家商业银行正在研究此事，大多数银行都倾向于延期偿付。而Wirecard最早可能在下周宣布接受外界监督，并提高透明度。作为交换，银行可能不会要求Wirecard提前偿付贷款。

知情人士还称，贷方还考虑聘请外部帮助，以寻求解决潜在的大规模违约的风险。

新官上任的“第一把火”

今日有报道称，Wirecard临时CEO弗里斯准备成了一个名为“诚信、法律和合规”的新部门。当前，他正面临关键的一周，要让投资者相信，Wirecard能够渡过难关。

显然，弗里斯的待办事项颇多，但他也拥有许多相关的经验。分析人士称，弗里斯需要安抚投资者，以阻止股价暴跌。Wirecard的一位发言人周五已经表示，长期投资者已经减持了Wirecard的股份，而德意志银行的资产管理公司DWS表示，将对Wirecard提起诉讼。

此外，Wirecard还面临当地检察官和德国金融监管机构BaFin（联邦金融监管局）的多项调查。弗里斯的任务之一将是，与监管机构说明丢失的现金究竟是怎么回事，以及这将对Wirecard的资产负债表产生怎样的影响。

另外，Wirecard还必须向客户保证，其银行部门的业务一切正常。Wirecard于去年开始提供名为“Boon Planet”的数字钱包，这款App类似Paypal，目前尚不清楚客户存入了多少资金。Wirecard上周六曾安抚客户，称他们的存款受到德国国家担保基金的保护。

“瑞幸咖啡”的翻版

Wirecard称19亿欧元的资金可能根本不存在，不禁让我们想起了瑞幸咖啡。今年4月，瑞幸咖啡宣布成立一个特别委员会，以对公司COO刘剑和其他几名员工捏造交易行为展开内部调查。

瑞幸咖啡称，内部调查初步阶段确认的信息显示，2019年第二季度至2019年第四季度，与虚假交易相关的销售总额约为人民币22亿元。在此期间，某些成本和费用也因虚假交易而被大幅夸大。

作为瑞幸咖啡的审计机构，安永当时回应称，在对瑞幸咖啡2019年年度财务报告进行审计工作的过程中，发现瑞幸咖啡部分管理人员在通过虚假交易虚增了公司相关期间的收入、成本及费用。

神话破灭

Wirecard成立于1999年，总部位于德国慕尼黑，曾被认为是欧洲最有前途的科技公司之一。它为消费者和企业处理支付，并提供数据分析服务。该公司在全球26个国家拥有近6000名员工，2018年营收超过20亿欧元（约合22亿美元），是2013年的四倍多。

毫无疑问，Wirecard被视为金融科技在德国本土取得的成功，并于2018年被纳入德国蓝筹股DAX指数。证券公司Mirabaud分析师认为，如今Wirecard的DAX成员资格已完全不合适，应重新评估。

与此同时，一些人开始担心，愈演愈烈的丑闻会损害德国的声誉。德国联邦议院议员法比奥·德马西（Fabio De Masi）表示，这是该国金融监管机构BaFin（联邦金融监管局）的失职。

未来前景堪忧

分析人士称，该事件让Wirecard的未来发展成为了疑问。作为德国顶级科技公司之一，Wirecard周一表示，已撤回对2019年和2020年第一季度的初步业绩预期，以及本年度的利润预测。

Wirecard还称：“不能排除对前几年年度金融账户的潜在影响。”Wirecard表示，公司正与贷款人就继续获得信贷进行“建设性的对话”。同时，还与投资银行Houlihan Lokey合作，“评估可持续融资战略的选项”。

另外，Wirecard还考虑通过重组、出售或终止一些业务，来潜在地降低成本。受此影响，周一早盘交易中，Wirecard股价一度重挫约45%。