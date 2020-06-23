ROG 游戏手机 3 官宣：腾讯游戏深度定制，7 月发布

IT之家6月23日消息 ROG游戏手机官微今天宣布，腾讯游戏与ROG（玩家国度）深度合作的ROG游戏手机3将于7月份正式发布。

据悉，ROG游戏手机3同样由腾讯游戏深度定制，专注于游戏内容在硬件上的性能优化，打造更贴近玩家的游戏体验。

IT之家了解到，ROG游戏手机3此前已经入网工信部，信息显示该机内置了5800mAh（典型值6000mAh）大电池（30W充电器），但这也让该机的重量达到了240克。

从工信部给出的证件照来看，华硕ROG游戏手机3外观方面跟上代产品几乎没有变化，最主要的一点变化是该机背面升级为三摄，主摄为6400万像素。华硕ROG游戏手机3的CPU主频达到了3.091GHz，这可能就是传闻中的“高通骁龙865 Plus”。其它方面，ROG游戏手机3采用6.59英寸显示屏，分辨率为2340×1080，最高配备16GB内存+512GB存储，前置1300万像素自拍摄像头，三围尺寸为171×78×9.85mm。

官方称，ROG游戏手机3将会给用户带来更加沉浸式的游戏体验，以及在多款游戏中的专属特权，更好契合个性玩家的选择诉求。腾讯与ROG将继续探索游戏与硬件在软件优化、游戏内容和玩家体验上等方面的融合创新，让游戏融入手机，让手机更了解游戏，玩家需求得以满足。