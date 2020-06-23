《穿越火线 X》测试版预告发布，6 月 25 日 Xbox 免费开测

IT之家6月23日消息 Xbox官方发布了《穿越火线X》测试版预告，本作将于6月25日至28日在Xbox One平台开启免费开放测试。

据悉，《穿越火线X》是由韩国Smile Gate团队打造的新一代第一人称射击游戏，游戏围绕全球两大佣兵集团Global Risk和Black List间的对决展开，游戏包含单人战役模式与多人对战模式。

IT之家了解到，根据商店页面显示，测试版游戏大小为5.88GB，支持4K超高清画质。