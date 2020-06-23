内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

《穿越火线 X》测试版预告发布，6 月 25 日 Xbox 免费开测

2020/6/23 11:10:05来源：IT之家作者：西瓜/实习责编：西瓜/实习评论：

IT之家6月23日消息 Xbox官方发布了《穿越火线X》测试版预告，本作将于6月25日至28日在Xbox One平台开启免费开放测试

据悉，《穿越火线X》是由韩国Smile Gate团队打造的新一代第一人称射击游戏，游戏围绕全球两大佣兵集团Global Risk和Black List间的对决展开，游戏包含单人战役模式与多人对战模式。

IT之家了解到，根据商店页面显示，测试版游戏大小为5.88GB，支持4K超高清画质。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：穿越火线

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    