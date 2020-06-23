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拖欠数千名员工长达数月工资？拜腾汽车回应：因融资有延迟，会尽快妥善解决

2020/6/23 14:13:14来源：新浪科技作者：花子健责编：远洋评论：

6月23日午间消息，针对欠薪传闻一事，拜腾汽车对新浪科技回应称，管理层和股东正在积极应对，争取尽快妥善解决。并透露，拜腾汽车目前仍处于C轮融资阶段，因为受到疫情的影响，融资计划也有所延迟。根据界面的报道，拜腾汽车已经拖欠数千名员工长达数月的工资。

此前，拜腾汽车首席执行官戴雷在接受采访时曾表示，造车行业在过去几年确实存在泡沫，现在是一个挤出泡沫的过程，“未来有几家车企被淘汰，都是很正常的事情。”但新能源汽车在中国是国家级战略，这种来自高层的支持，一个国家将新能源汽车升级到国家层面的发展战略，在全球来说都是很少见的事情。也正是因为有了来自政府以各行各业的支持，才有了如今新造车势力。

戴雷当时还向外界透露拜腾的C轮融资已经进入最后一个阶段，部分资金已经到账，部分投资方已经签约，还有两三家刚刚完成尽调，会尽快完成签约。预计本轮融资规模为5亿美元，将在2019年底前全部完成。参与的投资方包括一汽集团、南京市政府旗下产业投资基金、韩国MS集团旗下Myoung Shin 公司等。

另外一方面，拜腾汽车即使仍有融资来源，也已经开始非常严格控制成本，主要举措包括：控制团队规模、控制单车成本以及将资金进行再分配。

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关键词：拜腾汽车

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