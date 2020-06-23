诺基亚被丰田生产工程公司选中提供 5G 无线专网

诺基亚与本地的新日铁住金系统集成公司（ NSSOL）合作，被丰田生产工程公司（TPEC）选中在其位于日本福冈的制造设计中心部署工业级无线专网。

TPEC 采用先进的数字工程技术、硬件和软件以引入新的工具和流程，推动世界一流的汽车制造。该合同授予后，TPEC 将评估 LTE/4.9G 和 5G 无线专网在其生产基地的使用情况，旨在设计创新的生产流程。

起初，专用的 LTE/4.9G 网络将被部署在 TPEC 的基地，以支持一系列基于物联网的设备，从而实现设备数字化及可视化。随着时间的推移，网络将升级至具备超低时延、可支持更快吞吐量的 5G。

5G 网络将帮助制造流程演进成为一个更自动化的操作环境。凭借超高速、超低延迟和基于 Massive MIMO 的海量同步连接，5G 在提供制造业转型应用、服务和工作流程方面迈出了重要一步。

诺基亚日本企业客户团队负责人 Donny Janssens 表示：“与作为我们系统集成合作伙伴的 NSSOL 一起，我们 5G 就绪的无线专网解决方案将使 TPEC 能够集成下一代制造用例，帮助加速其数字化转型，并实现其未来汽车物联网愿景。我们与 NSSOL 以及丰田汽车最紧密的合作伙伴 TPEC 一起，正在日本汽车行业实现突破。”

丰田生产工程公司工程创新部专家 Akihiro Onishi 说道：“TPEC 进行尖端设施和技术的研发，并负责生产准备、设施开发和设计以及质量数据管理。通过将诺基亚 5G 专用网络能力添加到我们的功能中，我们将基于这种新的数字工程技术为丰田的制造作出贡献。”

诺基亚将提供诺基亚数字自动化云（DAC），这是一个提供可靠、安全、高性能的无线专网的工业级的全球数字自动化服务平台，可按需进行扩展。作为一个紧凑、即插即用的系统，它包含 4.9G/5G 网络设备（核心网、基站）和基于云的运行监控系统。使用 DAC，用户可以安全地收集、处理和托管所有现场生成的专有数据。

NSSOL 将提供无线区域设计、授权应用程序支持、系统建设以及持续的维护和运行。

新日铁住金系统集成公司电信解决方案业务部总经理吉田 Toshiaki Yoshida 表示 :“我们很高兴能在 TPEC 先进数字转型计划的实施中发挥作用。通过这个项目，我们将与 TPEC 和诺基亚一起，尽最大努力支持汽车制造业的数字化转型。”

该合同建立在 TPEC、NSSOL 和诺基亚之间现有的业务关系上。