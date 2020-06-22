王建宙：5G 换机潮很快就会到来，应用开发迫在眉睫

“2020财新夏季峰会”于6月22日-23日在北京举行。全球移动通信协会高级顾问，中国移动原董事长兼总裁王建宙出席并演讲。

王建宙表示，新型基础设施建设对推动我国经济实现高质量发展具有重要的意义。如5G建设可以拉动投资、消费，更重要的是可以通过移动网络的升级为各行各业的数字化转型创造最大的条件。

数据显示，2019年我国三大运营商一共建设了13万个5G基站。2020年中国移动计划建设的基站数是30万，中国联通和中国电信要建设25万个基站。而对比国外的建设进展，到2020年4月，有73家运营商在41个国家和地区实现了5G商用，但大多数网络规模都比较小，其中有三分之一只能提供固定接入服务。

“我国现在的5G建设规模相当大，但与4G网络的规模相比，还有很大的距离”，王建宙表示，到2019年年末，我国三家运营商4G网络的总数已经达到544万个。“我们还需要加快5G网络建设的进度“。

王建宙提出五点建议，第一，支持运营商共建共享5G网络。中国联通与中国电信共建共享5G无线网络，中国移动与中国广电共建共享5G网络。这在其看来是一个“创举”，将成为移动通信建设的趋势。“我建议要制定优惠政策来支持运营商的网络共建共享”。

第二，鼓励垂直行业参与5G网络建设。企业对5G网络有特殊的要求，许多企业需要量身定制5G网络。所以，应创造条件来支持垂直行业，支持企业参与5G网络的建设，这也可以带来两个好处，第一，可以解决企业特殊的需要。第二，可以加快网络的覆盖进度。

第三，大力推动5G的应用开发。5G网络正在快速地建设当中，5G终端也越来越多，而且价格在快速下降，换机潮预计很快就会出来。“现在很重要的是5G的应用，5G的应用开发迫在眉睫，5G的功能是需要应用来实现的。所以，除了电信运营商和电信设备制造商要大力地开发5G应用以外，我们要鼓励更多的企业家和投资者参与5G的应用开发”，王建宙称。

其建议5G应用开发要循序渐进，“如果我们现在要全面马上推广自动驾驶汽车，这是不现实的，但是我们可以先易后难，现在我特别看好智能控制、智能物流、智能安防等等，这些项目现在开发的条件完全成熟了”。

第四，探索5G经营的新模式。他认为，从1G到4G，移动通信都是以大众消费服务为主，而5G将是移动网络第一次出现行业应用的数量超过消费应用，“行业应用追求的是个性，强调的是量身定制。所以，我们需要探索新的经营模式，这种新的经营模式的目标是在满足企业个性要求的基础上实现可复制、可推广”。

第五，要重视消费级的5G应用。王建宙提出两点，第一点，消费级的应用要扩大范围，从人与人之间的通信扩大到人与物、物与物之间的通信。第二，手机要创新。“5G手机不光是装上5G的芯片，不光是高的数据传输的速率，更重要的是要有新的功能”。