疑似荣耀 X10 Max 巨屏新机入网：5000mAh 电池 + 22.5W 快充

根据官方此前公布的消息，荣耀旗下全新的大屏 5G 手机荣耀 X10 Max 将于 7 月 2 日正式亮相，随着发布时间的日益临近，关于该机的外观和配置细节得到了越来越多的爆料。现在有最新消息，近日一款型号为 KKG-AN00 的新机在工信部入网，不出意外的话，该机正是即将与大家见面的荣耀 X10 Max。

根据工信部网站显示的信息来看，与此前曝光的消息基本一致，全新的荣耀 X10 Max 将采用一块 7.09 英寸显示屏，分辨率为 2280x1080，采用珍珠屏异形设计，机身三围尺寸为 174.462×84.91×8.3(mm) ，重量为 227g。背部后置两颗摄像头，分别是 4800 万像素的主摄和 200 万像素的微距镜头。此外，该机将继续采用侧面指纹识别。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的荣耀 X10 Max 将采用一块 7.09 英寸水滴全面屏幕，屏幕供应商是 JDI，支持 100% DCI-P3 色域和最高 780nit 亮度，并拥有旗舰级的 RGBW 技术，可有效提升屏幕亮度和降低功耗。搭载联发科天玑 800 5G 芯片，内置 5000mAh 容量电池，支持 22.5W 快充，预装基于 Android 10 的 Magic UI 3.1 系统。

据悉，全新的荣耀 X10 Max 将于 7 月 2 日正式发布，不出意外的话将成为 2020 年唯一一款 5G 大屏手机，更多详细信息，我们拭目以待。