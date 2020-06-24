苹果向开发人员开放 U1 芯片，可感知两部 iPhone 相对位置

IT之家 6 月 24 日消息 去年推出的 iPhone 11 机型中的 U1 芯片可以实现对超宽带的支持，以提高空间感知能力，但到目前为止，苹果只在 iOS 13 中使用该技术来实现定向的 AirDrop（隔空投送） 功能。

但在接下来的几个月里，这种情况应该会有所改变，因为苹果已经宣布将向开发者开放其 U1 芯片，并在 iOS 14 中推出一个新的 “Nearby Interaction（近距离交互）”框架。这个框架可以帮助搭载 U1 芯片的设备感知彼此的距离和相对方向，将能够为应用开发带来很多有趣的点子。

苹果提供了一些例子：

多用户 AR 体验将虚拟水球放在参与者手中；

打车或乘车应用采用同行用户的方向实时识别司机和顾客的相对位置；

游戏应用可以让用户用设备控制一个桨，并对同行用户屏幕上的移动球做出反应。

苹果在概述该框架的视频中指出，两部 iPhone 都应该是纵向的，以确保距离和方向的准确测量。如果一台 iPhone 处于纵向，而另一台处于横向，这可能会限制测量能力，墙壁、人、宠物、物体和设备之间的其他障碍物也会限制测量能力。

IT之家了解到，苹果已经在 Xcode 12 内的模拟器工具中加入了对 “Nearby Interaction（近距离交互）”的支持，这样开发者就可以对该框架进行实验。