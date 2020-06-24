苹果 Mac 转向自研芯片，外媒称代工商台积电将成一大受益者

6 月 24 日消息，据国外媒体报道，苹果在当地时间周一的全球开发者大会上，公布了自研基于 ARM 架构 Mac 处理器的计划，首款自研芯片 Mac 计划今年年底出货，并在两年的时间里完成过渡，Mac 产品线届时就将全部采用自研芯片。

众所周知，苹果有芯片设计能力，但并没有制造的能力，Mac 转向自研芯片，芯片代工商就将成为一大受益者。

而外媒在报道中表示，苹果自研的基于 ARM 架构的 Mac 处理器，将由目前在芯片工艺方面走在行业前列的台积电制造。

台积电为苹果代工 Mac 处理器的消息，在今年 4 月份就已出现，当时外媒在报道中表示，台积电将采用 5nm 工艺为苹果代工自研 Mac 处理器。

台积电目前在芯片工艺方面走在行业的前列，在 2018 年率先量产 7nm 工艺，5nm 工艺在今年也已大规模量产，更先进的 3nm 及 2nm 工艺在多年前就已开始谋划，3nm 是计划在明年风险试产，2022 年大规模量产。

得益于先进的工艺，台积电在芯片代工方面也获得了大量的订单，并连续多年成为苹果 A 系列处理器的独家代工商，从 2016 年 iPhone 7 系列所搭载的 A10 一直持续到了现在。

台积电此前为苹果所代工的 A 系列处理器，用于 iPhone 和 iPad，基于 ARM 架构，苹果自研的 Mac 处理器，也是基于 ARM 架构。

由于苹果从 2019 财年开始就已未公布 iPhone、iPad 等硬件产品的具体销量，已有 5 个财季未披露，因而目前还不清楚台积电每年为苹果代工 Mac 处理器的数量。

但从 2018 财年的状况来看，Mac 产品线全部采用自研处理器之后，苹果每年交由台积电的代工数量，在 2000 万块左右，也有可能更多。2018 财年的 4 个财季，苹果 Mac 的销量分别为 511.2 万台、407.8 万台、372 万台和 529.9 万台，全财年销售 1820.9 万台。

若向苹果 CEO 蒂姆 · 库克所说的那样，采用自研芯片后 Mac 比以往更强劲，并拥有更多的功能，Mac 的销量可能就会大增，届时对芯片的需求量也会增加，台积电需要代工的也就会更多。