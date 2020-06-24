5 月固态硬盘中国大陆 TOP11 出货量排名：金士顿、西数领先

IT之家 6 月 24 日消息 博板堂公布了中国大陆市场 2020 年 5 月固态硬盘产品 TOP11 出货量排行榜：金士顿、西部数据、金泰克、台电、七彩虹分别位列第一至第五名。

据悉，2020 年 5 月中国大陆市场的固态硬盘出货量，相比 4 月环比增长约 7%，其中包括金士顿、西部数据等品牌，均保持增长趋势。

IT之家了解到，该数据以工厂对渠道 + 电商（不含行业 SSD 销量、OEM 出货量）SELL IN 出货数据为基础。