传黄光裕减刑出狱，国美高层：尚未内部宣布

今日有媒体报道指出，国美创始人黄光裕已于近日出狱，并称国美官方将于近日通过公告说明具体情况。对此，网易财经今日致电多位国美方面高层，但对于上述消息均不愿做出表态，国美零售高级副总裁、华北一区总经理李俊涛向网易财经指出，目前其本人在大区开会，公司内部目前尚未通报上述消息。

据上述媒体报道，“黄光裕已于近日出狱”的消息是 6 月 23 日晚国美集团高层会议中透露，但对于上述说法李俊涛予以了否认，称并不存在此事。

此外，针对上述黄光裕出狱消息，国美电器董事局主席张大中方面今日则向网易财经表示，上述消息其本人不便做出表态。

据网易财经了解，一直以来在国美内部，对于黄光裕出狱的消息一直讳莫如深，可以说除了黄光裕妻子杜鹃，其他高层均不愿提及黄光裕出狱的消息，此前曾有传言称，几年前黄光裕曾计划保外就医，但由于媒体对于其刑期及减刑的高度关注和报道，曾经即将成行的保外就医方案被迫流产。

据网易财经此前报道，黄光裕案距今已有近 10 年，2008 年 11 月 19 日黄光裕以操纵股价罪被调查。2010 年 5 月 18 日，北京市第二中级法院作出一审判决，以非法经营罪，内幕交易、泄露内幕信息罪和单位行贿罪判处黄光裕有期徒刑 14 年，罚金 6 亿元，没收财产 2 亿元。

2010 年 8 月 30 日，北京市高级人民法院对黄光裕案作出二审裁定：黄光裕三罪并罚被判 14 年以及罚没 8 亿元人民币的判决维持不变。刑期从 2008 年 11 月 17 日到 2022 年 11 月 16 日。

在黄光裕入狱后，围绕他的消息却从来没有停息过，先后曾传出 “黄光裕已保外就医”、“黄光裕最快将 2017 年出狱”等诸多消息，但最后均一一遭到否认。

围绕黄光裕本人的减刑和刑期也成为外界关注的焦点。据网易财经了解，已经得到证实的黄光裕减刑共有两次：2012 年 10 月，因表现良好黄光裕获得 10 个月的减刑，出狱日期提前到 2022 年 1 月 16 日；2015 年 12 月，因两次获得监狱改造积极分子，黄光裕获得减刑 1 年，出狱日期提前至 2021 年 1 月 16 日。

有律师曾向网易财经表示，根据 2014 年出台的《关于严格规范减刑、假释、暂予监外执行切实防止司法腐败的指导意见》，对包括破坏金融管理秩序罪在内的三类罪犯的行刑从严要求。黄光裕所犯内幕交易、泄露内幕信息罪属破坏金融管理秩序罪的范畴，属于严格监督之列。

上述律师指出，正常情况下，此类犯人每三年有可能获得一次减刑，但每次最多不超过 12 个月。“在 2015 年减刑一次后，黄光裕如果表现良好，理论上还有两次减刑机会，所以黄光裕 2020 年年中出狱并非没有法律依据”。