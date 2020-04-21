拼多多百亿补贴 X 国美官方旗舰店，狂补开启

IT之家4月21日消息 拼多多百亿补贴一直都是3C行业的风向标。但令不少人遗憾的是，百亿补贴中大家电产品较少。

现拼多多百亿补贴补上了这个短板。4月19日晚，拼多多与国美宣布，拼多多认购国美零售发行的2亿美元可转债。同时，双方宣布达成全面战略合作，拼多多向国美注入消费大数据、平台流量等优势数字零售资源。国美零售全量商品将上架拼多多，品牌大家电将接入拼多多“百亿补贴”计划。

IT之家了解到，根据协议，国美将“家·生活”供应链、中大件物流网络、服务解决方案等“零售基建”接入拼多多。借此机会，拼多多可一次性弥补了家电品类和物流的两方面短板。

此外，双方还将在联合规模化采购、定制化产品、联合营销、家电下乡、形成线上线下流量联盟等方面展开全面、深入、紧密的合作。

今天，拼多多百亿补贴上线了国美专区。双方共同补贴5亿元，疯狂开启，可以看看。

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此外，还有拼多多百亿补贴主推的“真香”产品，性价比很高，有需要的值得入手了。

1、 iPhone SE 2真香机，补贴价2899元，整点抢券即可。

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2、iPhone 11，百亿补贴价4799元，整点抢券立减300元，到手4499元。

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3、MacbookAir2020款，i3+8G+256GB款，拼多多补贴后6899元，再考虑到Macbook Air的高保值特点，很稳。

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4、iPad2019WIFI版32G，上网课的生产力工具，补贴后价格2239元。

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5、联想小新Pro13，标压锐龙R5+16GB+512GB配置，补贴后比隔壁直降1000元，价格3999元。真香机鉴定。

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