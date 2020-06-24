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台积电公布全球员工 2019 年总体薪酬：中位数约 39 万元人民币

2020/6/24 18:20:51来源：TechWeb作者：宋星责编：骑士评论：

6 月 24 日消息，据台湾媒体报道，台积电公布了去年企业社会责任报告书。报告书显示，台积电全球员工去年总体薪酬中位数约 39 万元。

▲台积电

台积电称，公司全球员工去年总体薪酬（不含退休金及福利）的中位数约为新台币 163 万元（约合人民币 39 万元），也就是说，台积电大约有一半员工去年薪酬在 39 万元之上。

中位数（Median）又称中值，统计学中的专有名词，是按顺序排列的一组数据中居于中间位置的数。

台积电总裁魏哲家与中位数员工总体薪酬约为 180 比 1，由此推算，魏哲家去年薪酬约为新台币 2.93 亿元（约合人民币 7000 万元）。

截至去年底，台积电员工总数为 51,297 人，包含 34,137 名的主管人员、专业

人员和助理人员，以及 17,160 名生产线技术人员。由于半导体业为知识及技术密集的产业，在所有主管与专业人员中，拥有硕士以上学历的员工占八成以上。

在工作地点分布上，台积电约九成员工位于主要营运据点中国台湾，另外约一成员工则分布于中国大陆、北美、欧洲、日本、韩国等地。

台积电成立于 1987 年，是全球最大的晶圆代工半导体制造厂，客户包括苹果、高通等等。其总部位于台湾新竹的新竹科学工业园区。台积电公司股票在台湾证券交易所上市，股票代码为 2330，另有美国存托凭证在美国纽约证券交易所挂牌交易，股票代号为 TSM。

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关键词：台积电

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