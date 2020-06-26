Steam 夏日特卖正式开启：持续两周，新玩法降临

IT之家 6 月 26 日消息 今日凌晨 Steam 正式开启夏日大促，同时也针对性地推出不同玩法。

IT之家了解到，此次夏日大促将持续两周，于 7 月 9 日上午 10 点正式结束。玩家购买游戏可以获得相应的点数并在点数商城使用相应物品自定义玩家的 Steam 体验。

此外在夏日特卖期间，每天均可领取免费贴纸：

• 有十四（14）张动画贴纸（简称 “贴纸”）可在 Steam 聊天中使用，供 Steam 用户免费获取；

• 贴纸不可替换，所列奖品也不可替换为现金。贴纸也无法交易或在市场上出售；

• 玩家可以参与大派送，方法是在 2020 年 6 月 25 日上午 10 时（PT）至 2020 年 7 月 9 日上午 10 时（PT）期间的每一个 24 小时时间段内，访问 Steam 点数商店页面并点击按钮即可领取随机贴纸一次（如 6 月 25 日上午 10 时（PT）至 6 月 26 日上午 9:59:59（PT）即为此类 24 小时时间段）。如果一名 Steam 用户在所有十四（14）个 24 小时时间段都访问 Steam 点数商店并获得一张贴纸，则该 Steam 用户将会在大派送期间获得所有可用贴纸。每个 24 小时时间段内给予每名 Steam 用户的随机贴纸将由随机电脑流程选择。

点数商店常驻 Steam，全年开放！

玩家可以在点数商店中找到用以个性化自己 Steam 状态的各色物品。将点数兑换为个人资料或聊天物品。获得的动画头像、边框、背景、徽章和聊天物品皆可永久保留。

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