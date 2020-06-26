自研电池降成本？特斯拉计划在旧金山全天候制造电池

据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉提交给加利福尼亚州弗里蒙特市的文件显示，公司计划扩大位于旧金山湾区的电池研究设施，使其具备全天候生产能力。

特斯拉在文件中阐述了在湾区生产电池的计划。据悉，这处电池研究设施靠近特斯拉弗里蒙特汽车组装厂，未来将雇佣 470 名工人。

该计划是在今年早些时候提交的，但在特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)与阿拉米达县 (Alameda County)就疫情引发的 “就地避难”命令发生激烈争执后数周才浮出水面。此前马斯克曾一度威胁要将公司总部搬出加州。

尽管特斯拉在美国内华达州和中国上海均开设了工厂，目前还正在与得克萨斯州谈判建立一家新工厂，但仍稳步扩大弗里蒙特汽车组装厂的规模，并在附近继续扩展设施。

特斯拉没有立即回复置评请求。

最近几天，业内对特斯拉在电池方面的努力有了更多关注。上周末，马斯克在社交媒体平台 Twitter 上表示，公司将于 9 月 15 日举行期待已久的电池日，以展示其最新的储能技术。

伯恩斯坦分析师托尼 · 萨克纳吉 (Toni Sacconaghi)在本周的一份报告中表示，特斯拉正在开发自己的专有电池，续航里程更长，“成本可能更低”。他希望这 “将成为电池日的焦点”。

特斯拉与松下有着长期合作关系，后者也是位于内华达州里诺市附近的特斯拉大型电池厂合作伙伴。但马斯克一直是垂直整合的拥趸，特斯拉在弗里蒙特扩建的计划意味着特斯拉可能会开始自行制造电池。