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俄拟恢复太空旅游业务：2023 年送两名游客太空行走

2020/6/26 9:15:48来源：网易科技作者：小小责编：微尘评论：

据外媒报道，在暂停太空旅游业务十年后，俄罗斯航天局（Roscosmos）计划在 2023 年使用联盟号飞船将两名付费游客送往国际空间站。进入太空后，1 名游客将与 1 名经验丰富的俄罗斯宇航员共同进行太空行走，这对任何访问国际空间站的普通公民来说都是第一次。

为了运送游客，俄罗斯航天局正在与美国 Space Adventures 公司合作，后者为富有的客户安排太空飞行。该公司之前曾与俄罗斯航天局合作过，在 8 次不同的联盟号旅行中将 7 名普通公民送到国际空间站。最后一位游客是太阳马戏团的联合创始人盖伊 · 拉利伯特 (Guy Laliberté)，他于 2009 年 9 月飞往国际空间站。

在那之后，俄罗斯航天局为了帮助美国宇航局（NASA）宇航员往返空间站，暂停了民间太空旅游活动。当 NASA 的航天飞机在 2011 年退役时，联盟号成为将人类送往国际空间站的唯一手段，因此俄罗斯优先考虑 NASA 宇航员和参与国际空间站计划的国际合作伙伴。NASA 为让宇航员搭乘联盟号，每个座位支付了大约 8000 万美元费用。

但现在，情况正在发生变化。美国太空探索技术公司 SpaceX 最近利用其载人龙飞船向国际空间站发射了两名 NASA 宇航员，并计划定期进行载人飞行。与此同时，波音公司还在开发名为 CST-100 Starliner 的新飞船，最终将运送 NASA 宇航员往返于国际空间站。这意味着 NASA 不再完全依赖俄罗斯的联盟号飞船，因此购买的飞船座位也越来越少。

现在看来，俄罗斯航天局的太空旅游业务有望重新恢复。去年年初，该机构表示，它正在与 Space Adventures 公司合作，计划在 2021 年将两名游客送到国际空间站。

在少数去过太空的游客中，没有人以前参加过太空行走。太空行走是个相当费力的过程，需要在地面上进行广泛的训练。现在还没有关于这种旅行要花多少钱、接受何种训练等的细节。Space Adventures 表示：“候选人将被要求完成专门的培训和额外的模拟”来做准备。

Space Adventures 董事长兼首席执行官埃里克 · 安德森 (Eric Anderson)在一份声明中表示：“普通公民完成太空行走将是私人太空飞行向前迈出的又一大步。我们很高兴有机会与我们的俄罗斯伙伴一起庆祝 20 年的轨道太空旅行，并开启另一种前所未有的体验。”

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关键词：太空旅游

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