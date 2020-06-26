陈睿谈 B 站“破圈”：小而美与发展壮大无法共存

6 月 26 日晚间消息，哔哩哔哩（下文简称 B 站）迎来了它的 11 岁生日，在 B 站 11 周年演讲活动中，B 站董事长兼 CEO 陈睿提到了 B 站 11 年来的变与不变，也对外界对 B 站 “破圈”的相关讨论做出了解释与回应。

陈睿表示，过去一年是 B 站蓬勃发展的一年，尤其在跨年晚会后，可以明显感觉到 B 站的影响力在扩大。“现在我一刷朋友圈，很多和 B 站没有关系的朋友在转发 B 站的内容。”

B 站 “破圈”、影响力扩大的同时，也引发了部分用户对于 B 站氛围和内容的担心，陈睿称，在他的印象中，从 2012 年开始，每年都有用户发问 “B 站是不是变了”。在他看来，变是一种主观的感受，B 站团队对此同样非常关心，而从团队的角度来看，变化主通过具体的数据来呈现。

陈睿指出了 B 站三个方面的变化。首先，B 站的用户变多了。B 站 2020 年第一季度财报显示，其月活跃用户为 1.72 亿，如果结合现阶段的人口数据，中国 40% 的年轻人至少每个月会上一次 B 站。“即使从全世界的范围看，B 站也不是一个小网站了。”

第二个变化是 UP 主变多了。B 站 2020 年第一季度财报显示，B 站月均活跃 UP 主突破 180 万。“此时此地，我可以说，中国最会创作视频的人基本都在 B 站。”陈睿称。

当然，B 站的内容品类也变多了，从最初的动画、漫画到游戏，再到音乐、舞蹈、科技以及生活类的内容，陈睿介绍，过去一年，与科技、财经、职场有关的内容在 B 站上兴起，用户开始热衷于 “在 B 站学习”。

有变化，也有不变。在陈睿眼中，B 站 “不变”的那部分是用户属性、创作水平与核心内容的优势。来自 B 站的数据显示，过去三年 B 站新增用户平均年龄为 21 岁，B 站的主流用户依然是年轻人，而新用户融入社区，十年来长期留存。此外，尽管去年到今年月活跃 UP 主同比增长了 146%，但用户点赞数翻了近三倍，也就是说，在 UP 主数量增加的同时，创作水平并没有发生变化，用户对 UP 主的满意度越来越高。更重要的是，核心内容的优势在不断增强，内容在拓宽，但并不影响原有阵地，B 站对 ACG 内容的投入持续增加。陈睿透露：“目前我可以有信心地说，B 站是全世界番剧版权最多的平台之一。”

小而美与发展壮大无法共存，陈睿强调，如果 B 站不是向前发展，那么就一定会越来越衰落，直至灭亡，而不会停留在那个不大不小、非常好的状态。他曾经在自己的专栏写下 B 站的三个使命：构建属于用户的美好社区，搭建属于创作者的舞台，让中国的原创动画游戏受到全世界欢迎——这也是 B 站的内容理想。

在陈睿看来，除了硬性的机制，社区构建有赖于价值观，而 B 站最重要的两个价值观是公正和包容。这不仅意味着反黑产方面的大量投入，也意味着充分的自律，“尽管这个自律可能会让我们少赚很多钱”。但陈睿认为，这是非常必要的，如果数据不真实，那么劣币驱逐良币，社区氛围将荡然无存。而如果没有包容，就没有 B 站如今百花齐放的内容生态，“我们相信好的社区能够分辨善恶美丑，能够让认真创作的 UP 主浮现出来，能够让优质的内容繁荣起来。”

在陈睿看来，B 站的使命其实不是生产优质内容，而是构建产生优质内容的机制——这个机制的核心就是 UP 主。“B 站一直把服务 UP 主作为公司最重要的工作。”陈睿说道。他称，B 站有 1686 人为 UP 主服务和工作，而 70% 的流量会分配给中小 UP 主，让优质的内容获得更多的流量看起来容易，做起来难，就和 “数据真实”一样。陈睿认为，当优质的内容获得更多的流量，整个平台的流量也会越来越大，这是 B 站长期的信念。尽管国产动画、游戏的投入并不赚钱，甚至成为了 B 站亏损的原因之一，但 B 站依然会继续做、继续支持。

“我们始终提醒自己，我们是一家来自用户的公司，没有用户和 UP 主，我们走不到今天。我们会始终怀着敬畏之心，倾听用户的声音。”陈睿称，B 站团队会在坚持 B 站使命的前提下，推动 B 站的发展，努力做出对 B 站长期发展最有利的决定，希望 B 站 20 周年、25 周年时，当 B 站用户被孩子问起 “什么是 B 站”时，会得到这样的回答：“B 站是一个美好的社区，上面有很多有才华的 UP 主，有各种各样优秀的视频内容，孩子，你感兴趣的视频都在做 B 站。”“我希望看到那样的一天。”陈睿说道。(何畅)