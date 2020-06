陈睿谈 B 站“破圈”：小而美与发展壮大无法共存

6 月 26 日晚间消息,哔哩哔哩(下文简称 B 站)迎来了它的 11 岁生日,在 B 站 11 周年演讲活动中,B 站董事长兼 CEO 陈睿提到了 B 站 11 年来的变与不变,也对外界对 B 站 “破圈”的相关讨论做出了解释与回应。

陈睿表示,过去一年是 B 站蓬勃发展的一年,尤其在跨年晚会后,可以明显感觉到 B 站的影响力在扩大。“现在我一刷朋友圈,很多和 B 站没有关系的朋友在转发 B 站的内容。”

B 站 “破圈”、影响力扩大的同时,也引发了部分用户对于 B 站氛围和内容的担心,陈睿称,在他的印象中,从 2012 年开始,每年都有用户发问 “B 站是不是变了”。在他看来,变是一种主观的感受,B 站团队对此同样非常关心,而从团队的角度来看,变化主通过具体的数据来呈现。

陈睿指出了 B 站三个方面的变化。首先,B 站的用户变多了。B 站 2020 年第一季度财报显示,其月活跃用户为 1.72 亿,如果结合现阶段的人口数据,中国 40% 的年轻人至少每个月会上一次 B 站。“即使从全世界的范围看,B 站也不是一个小网站了。”

第二个变化是 UP 主变多了。B 站 2020 年第一季度财报显示,B 站月均活跃 UP 主突破 180 万。“此时此地,我可以说,中国最会创作视频的人基本都在 B 站。”陈睿称。

当然,B 站的内容品类也变多了,从最初的动画、漫画到游戏,再到音乐、舞蹈、科技以及生活类的内容,陈睿介绍,过去一年,与科技、财经、职场有关的内容在 B 站上兴起,用户开始热衷于 “在 B 站学习”。

有变化,也有不变。在陈睿眼中,B 站 “不变”的那部分是用户属性、创作水平与核心内容的优势。来自 B 站的数据显示,过去三年 B 站新增用户平均年龄为 21 岁,B 站的主流用户依然是年轻人,而新用户融入社区,十年来长期留存。此外,尽管去年到今年月活跃 UP 主同比增长了 146%,但用户点赞数翻了近三倍,也就是说,在 UP 主数量增加的同时,创作水平并没有发生变化,用户对 UP 主的满意度越来越高。更重要的是,核心内容的优势在不断增强,内容在拓宽,但并不影响原有阵地,B 站对 ACG 内容的投入持续增加。陈睿透露:“目前我可以有信心地说,B 站是全世界番剧版权最多的平台之一。”

小而美与发展壮大无法共存,陈睿强调,如果 B 站不是向前发展,那么就一定会越来越衰落,直至灭亡,而不会停留在那个不大不小、非常好的状态。他曾经在自己的专栏写下 B 站的三个使命:构建属于用户的美好社区,搭建属于创作者的舞台,让中国的原创动画游戏受到全世界欢迎——这也是 B 站的内容理想。

在陈睿看来,除了硬性的机制,社区构建有赖于价值观,而 B 站最重要的两个价值观是公正和包容。这不仅意味着反黑产方面的大量投入,也意味着充分的自律,“尽管这个自律可能会让我们少赚很多钱”。但陈睿认为,这是非常必要的,如果数据不真实,那么劣币驱逐良币,社区氛围将荡然无存。而如果没有包容,就没有 B 站如今百花齐放的内容生态,“我们相信好的社区能够分辨善恶美丑,能够让认真创作的 UP 主浮现出来,能够让优质的内容繁荣起来。”

在陈睿看来,B 站的使命其实不是生产优质内容,而是构建产生优质内容的机制——这个机制的核心就是 UP 主。“B 站一直把服务 UP 主作为公司最重要的工作。”陈睿说道。他称,B 站有 1686 人为 UP 主服务和工作,而 70% 的流量会分配给中小 UP 主,让优质的内容获得更多的流量看起来容易,做起来难,就和 “数据真实”一样。陈睿认为,当优质的内容获得更多的流量,整个平台的流量也会越来越大,这是 B 站长期的信念。尽管国产动画、游戏的投入并不赚钱,甚至成为了 B 站亏损的原因之一,但 B 站依然会继续做、继续支持。

“我们始终提醒自己,我们是一家来自用户的公司,没有用户和 UP 主,我们走不到今天。我们会始终怀着敬畏之心,倾听用户的声音。”陈睿称,B 站团队会在坚持 B 站使命的前提下,推动 B 站的发展,努力做出对 B 站长期发展最有利的决定,希望 B 站 20 周年、25 周年时,当 B 站用户被孩子问起 “什么是 B 站”时,会得到这样的回答:“B 站是一个美好的社区,上面有很多有才华的 UP 主,有各种各样优秀的视频内容,孩子,你感兴趣的视频都在做 B 站。”“我希望看到那样的一天。”陈睿说道。(何畅)