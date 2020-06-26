新进展：外部专家组建议韩国检方不对李在镕提起诉讼

北京时间 6 月 26 日晚间消息，据国外媒体报道，外部审查小组今日建议，韩国检方不要对三星集团接班人、三星电子副会长李在镕（Lee Jae-yong）提起诉讼。

这个由外部专家组成的小组，在首尔南部的最高检察官办公室进行了长时间的讨论后，得出结论认为，检方没有理由调查这起备受瞩目的继承案（李在镕违规继承三星集团经营权）。

该委员会由 14 名成员组成，成员来自学术界、媒体、公民组织和文化产业的专家。据悉，三星集团和检察官提交了长达 50 页的书面意见，然后轮流介绍情况并回答专家小组的问题。三星电子副会长李在镕没有出席会议。

虽然该建议没有法律约束力，但预计这一结论将在检方决定对李在镕采取进一步法律行动的过程中发挥重要作用。

自 2018 年引入该系统（外部专家小组）以来，该委员会已经在 8 起案件中给出了建议，检方全部遵循了这些建议。但一些人士认为，韩国检方将继续推进其起诉李在镕的计划。

本月初，李在镕曾要求针对检方起诉书的有效性进行公开评估，他援引了 2018 年的一项法规，该法规允许成立一个民事陪审团来审查案件。本质上，他试图通过向由外部专家组成的审查委员会上诉，以绕过专业检察官。

此举招致韩国检方的不满。随后，检方决定在另一起相关案件中寻求对李在镕进行逮捕。但首尔一家法院驳回了检方的逮捕请求，理由是 “对逮捕被告的必要性和有效性的解释不充分”。

6 月 11 日，首尔中央地区检察官办公室表示，同意成立一个外部委员会，以评估针对李在镕调查的有效性。