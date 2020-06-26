外媒：腾讯在美国测试游戏直播服务，挑战亚马逊 Twitch

北京时间 6 月 26 日晚间消息，据国外媒体报道，腾讯将在美国推出类似亚马逊 Twitch 的游戏直播服务，从而进军美国社交媒体市场。

报道称，至少从今年 3 月份开始，腾讯就通过其在美国的一家附属公司，悄悄地测试一个以移动为主的流媒体网络。这项新服务最初名为 “Madcat”，现已被命名为 “Trovo Live”，在外观和功能上与亚马逊 Twitch 非常相似。

除了《堡垒之夜》和《PUBG Mobile》等腾讯自己的热门游戏外，Trovo Live 还聚焦于《侠盗猎车手》和《命运 2》（Destiny 2）等热门游戏。本周，Trovo Live 在其网站上公布了详细的计划，从 7 月份开始实施一项价值 3000 万美元的合作计划，以吸引和奖励创作者。

报道称，在中国国内游戏和社交媒体领域，腾讯占据主导地位，可能是为数不多的有资源挑战 Twitch 的公司之一。但在海外市场，腾讯在争夺在线用户方面也遭遇了挑战，目前 Trovo Live 还只是一项处于萌芽状态的服务。

Trovo Live 仍处于 Beta 测试阶段，在游戏社区之外还没有引起人们的太多关注。目前，Trovo Live 上座率最高的直播也没有太多的观众，但聊天频道已有 5000 多名成员。它吸引了来自 Twitch、YouTube 和微软即将停运的 Mixer 平台的一些经验丰富的创建者。

与 Twitch 一样，Trovo Live 也有一个直播频道的展示台，可以与其他观众聊天的侧栏，以及突出最受欢迎的活跃创作者的频道推荐。它还提供付费订阅和奖励，让观众支持他们喜欢的流媒体。与 Twitch 的另一个相似之处是，分级合作计划，旨在鼓励游戏玩家加入并宣传这项服务。

Trovo Live 在其网站上的服务条款中表示，它是腾讯的附属公司，但没有详细说明。该文件列出的联系地址与腾讯位于加利福尼亚州帕洛阿尔托（Palo Alto）的美国总部地址相匹配。对此，腾讯拒绝发表评论。

近几个月来，腾讯一直在积极扩大其在线流媒体资产。4 月份，腾讯斥资 2.63 亿美元收购了虎牙直播的控制权。本周，腾讯又确认收购东南亚流媒体服务公司 Iflix 的控股权。

分析人士称，Trovo Live 测试之际，正值美国游戏流媒体领域处于动荡时刻。微软本周宣布，将关闭其 Mixer 平台，该平台去年夏天从 Twitch 挖走了备受瞩目的知名主播 Ninja，此举代价高昂，但最终徒劳无功。

此外，Twitch 本身也受到了一系列指控，包括对性骚扰和性侵行为 “睁一只眼闭一只眼”，虽然 Twitch 已表示，将调查并暂停违规账户。