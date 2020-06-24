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如何判断疑似未成年人帐号？腾讯：仅是打游戏 “菜”不会作为依据

2020/6/24 9:53:07来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家6月24日消息  腾讯游戏上周表示，自6月17日起正式升级未成年人保护措施：在对已实名未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。

今日上午，针对人脸识别验证的相关问题，腾讯游戏做出了解答。

IT之家了解到，关于疑似未成年人帐号，腾讯游戏会进行专门的数据分析，通过AI机器学习等先进技术手段，针对用户游戏内行为特征进行判定，包括用户所属年龄段、游戏时间及其他游戏内行为都一起纳入，作为身份判定的参考标准。

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腾讯游戏表示，为了防止被黑产洞悉规则，其不方便透露更具体的细节信息，但是可以肯定的是，仅仅是打游戏“菜”，并不会作为判定疑似未成年人的依据

据介绍，本次应用到的人脸识别技术，其原理是将用户面部信息与公安权威数据平台数据源进行比对，如二者比对结果一致，即成功通过验证，如比对结果不符或用户拒绝验证，健康系统将统一视作未成年人，纳入相应的防沉迷监管。

腾讯游戏还表示，用于验证的用户身份信息不会被记录、存储，或用于除公安权威数据平台数据源验证以外的任何其他用途。相关数据均通过加密处理，在与公安权威数据平台数据源比对的验证过程中，全程均为机器识别，没有人工参与。

▲ 支付环节人脸识别验证界面 | 图源：腾讯游戏

需要注意的是，腾讯游戏指出，即使玩家是成年人，如果用的实名信息在60岁以上，也会增大被划入疑似未成年人的概率。

相关阅读：

腾讯游戏：疑似未成年人登录和支付时需人脸识别验证

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关键词：腾讯

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