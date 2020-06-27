内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

联合利华、可口可乐暂停投放广告，FB 和推特股价大跌

2020/6/27 10:32:09来源：网易科技作者：-责编：懒猫评论：

6月27日消息，Facebook和推特（Twitter）的股价周五暴跌，Facebook收于216.08美元，下跌8.32%，而推特报收于29.05美元，下跌7.40%。

这两家公司下挫的原因是全球最大的广告客户之一联合利华（Unilever）表示，将停止在这两个平台上的所有美国广告，引发了其它主要消费品牌可能效仿的担忧。而就在盘后，可口可乐宣布自7月1日起，本公司暂停在全球范围内所有社交媒体平台上投放广告，为期至少30天。

联合利华每年的广告预算接近80亿美元。该公司表示，由于Facebook、Facebook旗下的Instagram和推特上的用户经常发布仇恨言论和极端政治言论，该公司在今年剩余时间里将不会在这些平台上投放广告。

在联合利华做出这一决定之前，越来越多的知名消费品公司也采取了类似举措，包括户外设备公司巴塔哥尼亚（Patagonia）和Verizon通信公司(Verizon Communications Inc)、网络借贷平台Lending Club、运动品牌The North Face等等 。这些公司声称，科技平台，尤其是Facebook，从用户发布的煽动仇恨和传播虚假信息的帖子中获利。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：FacebookTwitter

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    