联合利华、可口可乐暂停投放广告，FB 和推特股价大跌

6月27日消息，Facebook和推特（Twitter）的股价周五暴跌，Facebook收于216.08美元，下跌8.32%，而推特报收于29.05美元，下跌7.40%。

这两家公司下挫的原因是全球最大的广告客户之一联合利华（Unilever）表示，将停止在这两个平台上的所有美国广告，引发了其它主要消费品牌可能效仿的担忧。而就在盘后，可口可乐宣布自7月1日起，本公司暂停在全球范围内所有社交媒体平台上投放广告，为期至少30天。

联合利华每年的广告预算接近80亿美元。该公司表示，由于Facebook、Facebook旗下的Instagram和推特上的用户经常发布仇恨言论和极端政治言论，该公司在今年剩余时间里将不会在这些平台上投放广告。

在联合利华做出这一决定之前，越来越多的知名消费品公司也采取了类似举措，包括户外设备公司巴塔哥尼亚（Patagonia）和Verizon通信公司(Verizon Communications Inc)、网络借贷平台Lending Club、运动品牌The North Face等等 。这些公司声称，科技平台，尤其是Facebook，从用户发布的煽动仇恨和传播虚假信息的帖子中获利。