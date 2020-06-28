（原标题：腾讯马晓轶谈游戏未成年人保护：不遗余力、不计代价且更系统化）

腾讯游戏年度发布会在线上召开。腾讯公司高级副总裁马晓轶在开场演讲中表示，“游戏产业正站在一个充满各种可能性的时代路口”。

“游戏不仅是一种娱乐，一个产业，其实也是人们的社交、文化体验，以及情感陪伴，甚至还可能是解决问题的方式”，马晓轶指出，基于对游戏价值认知的拓展，将驱动游戏产业不断去探索游戏新的边界，打开全新的想象空间。同时，腾讯游戏将进一步提升产品能力 ，聚焦 “技术、玩法和故事”三大核心要素，探索游戏进化的更多可能。

马晓轶表示，在未来，腾讯游戏将会做好自己的 “新基建”，拥抱游戏产业更多的可能。首先，将持续不遗余力、不计代价、更系统化地做好未成年人保护工作。其次，携手海内外 100 余家游戏厂商与工作室构建全球化协作体系，为全球玩家提供跨地区、跨终端、跨品类的游戏体验。第三，通过腾讯游戏学院与各大高校搭建游戏 “产学研”体系，并推出 “花火计划“，以完善游戏行业的人才与创意孵化机制。同时，正式推出腾讯游戏官方社区 “闪现一下”，已有超过 50 款游戏官方团队入驻，为玩家带来互动与交流。

以下为马晓轶演讲全文：

大家晚上好！欢迎大家以线上的方式，参加腾讯游戏年度发布会。

今年春节以来，受疫情影响，“宅”变成了一种全民的生活状态。“宅”在家的这段时间，我看到不少媒体都在以游戏为例，探讨 “宅经济”的话题。同时也看到，任天堂 Switch 的 “健身环”变成了被抢购的 “硬通货”，而在我们的产品里，很多玩家也通过修改 ID 名来互相打气…… 现实世界的隔离，让我们更深刻感受到线上彼此陪伴的温暖。

因为疫情，游戏慰藉人心的力量，在全球范围内都获得了更多的关注。世界卫生组织不久前就倡议大家，通过享受电子游戏的乐趣保持心理健康，全球游戏行业积极响应，包括腾讯游戏在内，共有 50 多家游戏公司发起了名为 “PlayApartTogether”的活动，让无数玩家通过游戏保持线上社交，共同抗击疫情。

虽然疫情期间是个很特殊的状态，却对我们如何看待游戏，提供了很有启发的新视角——游戏不仅是一种娱乐，一个产业，其实也是人们的社交、文化体验，以及情感陪伴，甚至还可能是解决问题的方式。

举个最近的例子：有一款名为 Foldit 的游戏，就希望用游戏化的方式，来寻找阻止新冠病毒传播的蛋白质结构，目前已经吸引了全球 20 万名玩家积极参与。此前，这款游戏的玩家曾在 10 天内破解了艾滋病逆转录酶的晶体结构，解决了一个困扰科学家们 15 年的科学难题。

像这样的案例正在全球范围内越来越多的出现。比如腾讯推出的公益游戏《见》，就让社会大众通过游戏，对视障群体有了更感同身受的理解。基于去年推出的 “追梦计划”，我们已在教育、文化、医疗、公益等众多领域，先后推出了 26 款游戏跨界应用，获得了非常好的社会反响。

不仅是功能游戏，像《王者荣耀》等流行游戏，也在以新文创的方式，让许多传统文化获得更生动的表达，为更多年轻人所喜爱。

游戏，作为能够激发人类兴趣和潜能的数字体验，开始展现出了更多维度的价值。而对更大社会价值的追求，正在成为一种看不见的强大驱动力，推动着游戏产业不断去探索新的边界，打开全新的想象空间。

因此，腾讯游戏去年正式做了品牌升级，提出 “Spark More！去发现，无限可能”，我们希望能以更开放的认知，来驱动游戏产业实现跨时代的发展。

要探索游戏的更多可能，就需要我们进一步提升产品的进化能力，而驱动产品进化的 “三驾马车”，就是技术、玩法和故事。

技术的进步与游戏的演进一直都是相辅相成、彼此促进的关系，我相信未来更是如此。像 5G 这样，新通信技术的升级和普及，一定会快速催生基于云计算的游戏方式，大家现在就可以在我们的发布会官网上直接体验到一些云游戏。未来，无论是 AR、VR 等虚拟技术，还是量子计算等算力的变革，这些新技术都将推动游戏实现大跨度的进化。

技术的变革，也让玩法创新有了更大的空间。事实上，玩法的创新非常珍贵，从 90 年代以来，真正实现突破的游戏核心玩法不超过 15 个。腾讯游戏很早就开始重视玩法，从 2008 年提出细分市场战略开始，一直在致力于丰富主流玩法，并在多个品类上都推出了现象级的产品。未来，我们会在全球范围内，更体系化地去发掘和扶持处于不同阶段的各种创新玩法，并把它们打造成下一代的产品。

而在技术和玩法之上，对玩家来说，能产生更深情感羁绊的，其实是好的故事。这里说的故事，不是简单贴个 IP 博取关注度，而是真正去消化故事的内涵，然后搭配合适的玩法，将玩游戏与讲述故事合二为一，这也是我们重要的探索方向。虽然现阶段的产品还很基础，但未来非常值得期待。

目前，在全球范围内，新技术的普及正在加速，玩法的创新周期正在缩短，故事 IP 的创作也日益丰富，游戏产业正站在一个充满各种可能性的时代路口。面向未来，游戏产业也要做好自己的 “新基建”：

首先，是完善未成年保护的系统能力。游戏始终要有 “适度”这个大前提，我们将继续不遗余力、不计代价地做好未成年人保护工作，希望以成长守护平台和健康系统为基石，强化社会协作，让游戏成为青少年健康成长的陪伴。

其次，是构建全球化的协作体系。腾讯游戏将携手国内外超过 100 家游戏厂商与工作室，致力打造 “全球技术共享菜单”，为玩家提供跨地区、跨终端、跨品类的 “当季新品”。

第三，是构建人才与创意孵化机制。腾讯游戏学院正与各大高校一起搭建游戏 “产学研”体系，同时也推出了 “花火计划”，希望让年轻人的创意和才华，能不断注入到游戏的价值探索和产品创新当中。

最后，是搭建与用户零距离的互动平台。我很高兴地跟大家宣布，腾讯游戏官方社区 “闪现一下”App 今天正式上线，上面有丰富的资讯与福利，欢迎大家下载体验。

未来，腾讯游戏希望与更多合作伙伴、玩家朋友一起，探索游戏的更多可能，抵达游戏未至之境！