用户反映 Win 10 KB4559309 更新可能会使电脑速度变慢

IT之家 6 月 29 日消息 据 Windowslatest 报道，微软从上个月开始推出新的 Windows 10 更新，该更新将旧 Edge 自动更新为新 Edge，用户会收到 KB4559309，KB4541301 或 KB4541302。正常的累积更新和 Edge 更新之间的区别在于后者是自动更新，它将在用户的系统上强制执行。

不过根据用户报告，Windows 10 KB4559309 可能会使某些 PC 的启动速度变慢。有用户升级后发现他们的计算机运行速度比以前更慢，并且在加载某些应用程序、玩游戏或在应用程序之间切换时会导致 FPS 下降等情况发生。

用户表示：“自从安装了此更新以来，我遇到了启动问题，只能以安全模式启动。Windows 启动修复程序无法解决问题”，而其他用户也有类似的抱怨。

IT之家了解到，并非所有人都会受到这些问题的影响，目前尚不清楚该问题的普遍性。

Microsoft Edge 更新

对于出现 Bug 的 Windows Update，解决问题的最简单方法就是自行卸载更新。不幸的是，用户无法卸载 “ KB4559309”：当用户尝试卸载更新时会收到提示：“此更新是必需的，无法卸载”。

如何修复 Windows 10 KB4559309 的问题

要解决更新问题，用户需要使用系统还原功能，并还原到 Windows 10 的早期版本。

如果用户尚未安装 KB4559309，或者已恢复为较早的状态，则有三种方法可以阻止 Edge 更新：使用 Microsoft 今年早些时候发布的专用工具包，修改注册表或手动下载基于 Chromium 的 Edge。

用户可以通过对注册表进行以下调整来阻止 Edge 更新：

· 打开 Windows 注册表编辑器。

· 导航到以下路径：HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft

· 右键单击 Microsoft（文件夹）键。

· 选择新建。

· 单击密钥。

· 将其命名为 “ EdgeUpdate”，然后按 Enter 保存更改。

· 右键单击刚创建的新 “ EdgeUpdate”键，然后选择 “新建”。

· 单击 DWORD（32 位）值。

· 将其命名为 “ DoNotUpdateToEdgeWithChromium”，然后按 Enter。

· 双击 DWORD 并将值从 0 更改为 1。

· 点击 “确定”。

· 重启。

修改注册表后，系统不会在设备上强制下载 Windows 10 的 Edge 更新。

Microsoft Edge 是否在未经许可的情况下更新导入用户的数据？

Firefox 用户还报告说，现在通过 Windows Update 交付给设备的 Edge 浏览器会在未经用户许可的情况下从 Firefox 浏览器强行导入数据。

外媒分析称这种情况是存在的，不过这种情况往往发生在用户应用 Windows Update 之后强行阻止 Edge 浏览器进程，这将会出现Edge未经许可自动导入数据的情况。

Chromium Microsoft Edge 被固定在任务栏上，当用户重新引导系统以安装 Windows 10 Edge 更新（例如 KB4559309）时，它将自动启动。浏览器窗口将自动打开，以帮助切换到新的 Edge，并且用户必须完成基于向导的设置才能放弃导入个人浏览器数据。

