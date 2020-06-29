深圳消委会：租借 QQ / 微信账号存在严重安全隐患

IT之家6月29日消息 据深圳市消费者委员会消息，自 2019 年加大对 “网络黑产”问题的打击力度以来，大量消费者投诉反映其 QQ / 微信帐号被封停，而自己对违规行为毫不知情。

IT之家了解到，深圳市消委会提醒，消费者应保护好自己 QQ / 微信帐号密码，合规使用，尤其是租借 QQ / 微信帐号的行为存在严重安全隐患。

深圳市消委会还表示，租借 QQ / 微信帐号存三大严重安全隐患：

个人信息安全有隐患。个人隐私脱离防护，个人信息敏感内容可能会被收集或在黑市上出售；

资金安全有隐患。好友对帐号租借不知情，不法分子借助号主身份向好友实施借款借贷、恶意骚扰或欺诈；

帐号安全有隐患。帐号随时存在被盗风险，如被利用开展垃圾营销、招嫖或散播不良信息等恶意行为，将导致帐号违规被封停。个人信息安全、资金安全、帐号安全等全部脱离防护，严重还将承担法律责任，租借 QQ / 微信帐号存严重安全隐患不容小觑。

微信官方此前表示，微信明令禁止损害他人或公共利益的行为，并设立了对应的处罚措施。对于存在违规行为的恶意帐号，一经发现确认，微信安全系统会马上封停。“帐号被封，不法分子必须找到新的可用帐号才能继续他们的违法违规活动。而所谓‘租号’，就是黑产组织（即俗称‘号商’）想出来的一种解决办法。”