100W 手机快充商用加速，小米 OV 欲争首发

2020 年是 5G 普及的关键之年，手机厂商之间的 5G 消费者争夺战逐渐进入白热化，5G 终端层出不穷。然而，高速的 5G 网络虽然能够带来前所未有的网络体验，但由于 5G 基带的加入，相比以往的 4G 手机，5G 手机的功耗增大不少，在电池容量有限的情况下，快充是提升 5G 手机续航能力的一个方法。自 2018 年以来，手机快充从 18W 逐渐拉高 40W 乃至更高的 65W，今年有望实现 100W 的手机快充。

6 月 27 日，前 OPPO 副总裁沈义人在微博发布消息：“手机 100W + 充电谁会第一家 ‘量产’并‘商用’呢？”被大家猜测疑似暗示 OPPO 将首发 / 首量产 + 商用 100W 快充。

除了 OPPO 外，在 2019 年上半年，小米和 vivo 也曾分别晒出了 100W 和 120W 超级快充技术，其中小米预热 100W 超级闪充可以实现 17 分钟充满 1 台开着机 4000mAh 电池的手机；而 vivo 则表示 120W 超级闪充可以实现 13 分钟完全充满一台 4000mAh 的手机。但两家都未明确量产时间。

100W 手机快充为何成为手机厂商争夺的焦点？道理很简单 , 那就是消费者对于手机充电便利的追求。已现在 65W 手机快充为例，从 0 到充满，4000mAh 电池大概需要 27 分钟的时间。手机如果 100W 快充，按照手机厂商公布的方案，从 0 到充满，4000mAh 电池充电用时不到 20 分钟。这意味着，用更短的充电时间换来了手机的 “长续航”。

因此，头部厂商入局无疑将加速 100W 快充的商用速度。

手机快充技术的几次突破

众所周知，前些年手机快充一直在 20W 左右徘徊不前，不论是高通的 QC 快充、OPPO 的 VOOC 闪充，还是华为的 FCP，都无法绕开快充温度控制和手机本身电压电流限制。

高通的高压快充战略，把降压模块全放在了手机侧，每次充电的时候，9V 的高压会在手机的 IC 模块下变为 5V 左右。但这带来了降压损耗，导致手机发热严重，如果用高通的方案的话，满功率充电只能在息屏状态下才能达到，如今手机的快充策略已经不再是高压快充。

OPPO 和华为采用的是低压大电流的方案，把散热压力全部放在了充电头和线材，优点是手机不发热，但缺点是快充只能维持在 5V4.5A 左右，因为出于安全问题，Type C 能接受的最大电流也就只有 5A，而手机内部接受的电压也只有 5V，如果上马降压电路的话，那么降压的过程同样要在手机内部完成，同样会使手机产生发热。

之后，安卓厂商找到了新的解决方案：电荷泵，它的原理是通过电容对电荷的积累效应而产生高压，使电流由低电势流向高电势。简单来说就是在充电的时候使用 “高电压、大电流”的方式，来提高充电功率。比如华为 40W SuperCharge 充电头的输出功率就是 10V/4A。

但是智能手里锂离子聚合电池的输入功率一般在 5V 以下，所以传统的高压充电技术在电流充进电池之前，会有一个降压的过程，而在这过程中会损失一部分电量，造成浪费并且导致机身的温度升高。

现在使用电荷泵技术，可以将 10V/4A 的电流转换为 5V/8A 的电流，即降低了电压，又提升了电流，从而获得比较高的转化效率 (最高可达 98%)，这样一来充电速度也就大大加快了。

而 OPPO 的 65W 超级闪充则更进一步，它使用的是双联电芯和双电荷泵技术，也就是将手机电池一分为二，使用两个电荷泵分别给手机串流充电。OPPO Find X2 Pro 就是 2*2130mAh 的电池组合。因此充电功率可以达到 10V/6.5A。由于是两颗电池同时充电，效率自然要比一个电池单个充电更快。

实现 100W 快充非易事

上文提到，快充的核心在于提高恒流充电时的电流，手机电池能够接受的充电电流是存在极限的。例如一个 4000mAh 的电池，其允许的最大充电电流为 12A，对应理论最大充电功率为 60W。但是实际上，经常以最大充电电流进行充电也会加速电池的老化，减少使用寿命。

如果想要继续提高功率缩短充电时间，双电芯方案是目前可操作的最佳方案。不过，从目前的电池指标来看，50W 应该就已经到达了电池寿命和快充的平衡点，如果继续增加至 100W，将会对充电头和线材提出了很高的要求，以及电池的容积会不会受到进一步的压缩。从充电头网的评测看来，我们所期待的 “满压充电”只能持续到电池的一半左右，全功率充电到 80% 近乎不可能。另外，快充加快了离子的交换速度，并且带来更大的发热，肯定是对电池有所损耗。

还有一个不可忽视的一个问题，由于充电协议和充电器要求不同，快充的使用场景仍有一定的限制，多数情况下只能在固定环境下来快充，如果外出，还要随身携带快充套装，对于消费者来说，此时长续航就比快充重要许多。

此前，小米集团中国区总裁卢伟冰在微博上发起了关于“30W PD充电+5000mAh”和“100W充电+4000mAh”组合的投票，更多的网友投给了第一个选项，看来大家还是更喜欢稳妥的快充加大电池的组合。

不难看出，对于100W快充手机厂商也在纠结，而对于消费者来说，能够在十几分钟让手机获得超过50%的电量，同时不需要考虑发热等其他额外因素，这时候技术使用的性价比是最高的。100W快充虽然看起来强悍，但一些短板能否补齐，以及商用后的用户接受程度还有待市场检验。