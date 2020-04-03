谁充电最快？三星S20 Ultra/华为P40 Pro/OPPO Find X2 Pro快充实测

IT之家4月3日消息 近日，外媒phonearena带来了三星Galaxy S20 Ultra、华为P40 Pro、OPPO Find X2 Pro等多款旗舰手机的电池充电速度测试，其中OPPO Find X2 Pro的65W Super VOOC 2在外媒的电池基准测试中创造了新的快速充电记录，39分钟内达到了100%的电量。

这个测试结果与IT之家的实测结果基本一致，在IT之家的测试中，OPPO Find X2 Pro 32分钟就能从0充电到100%，不过充到100%的时候系统已经进入了涓流充电状态，完全充满大概需要38分钟左右（详情 >>）。

很有意思的是，phonearena还用华为P40 Pro的40W Super Charge对OPPO Find X2 Pro进行了充电测试，共花费了一个小时20分钟，作为对比，用自家的65W Super VOOC 2仅耗时39分钟。

据IT之家报道，此前phonearena也测试了三星Galaxy S20 Ultra、华为P40 Pro等旗舰手机的充电速度，phonearena将这些手机的成绩进行了对比，其中三星Galaxy S20 Ultra、华为P40 Pro均耗时59分钟。

phonearena表示，不到一个小时的时间充满三星Galaxy S20 Ultra的5000mAh电池确实令人印象深刻，OPPO Find X2 Pro的表现更是惊人，其中15分钟达到了54%，三星Galaxy S20 Ultra为37%。

测试结果如下：