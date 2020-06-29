坚果手机 Smartisan 输入法官方解读：快捷键功能、双拼输入……

IT之家6月29日消息 今日，坚果手机微信公众号发文详细解读了 Smartisan 输入法的功能和细节，包括快捷键的功能、文字输入等方面。

IT之家附文章全文：

快捷键的功能

快捷设置按钮

点击快捷设置按钮，可以快速切换语言和多种输入方式。也可进入更多设置来进行更多的个性化设置。

快捷短语按钮

输入快捷短语：点击快捷短语按钮，可以激活快捷短语功能。该功能可用作快速填入固定信息，如邮箱、快递地址、常用登录账号甚至口头禅等，减少日常生活中遇到的机械重复输入。

新建快捷短语：在快捷短语界面激活时，可以点击右下角 “新建”按钮来新建快捷短语。

编辑快捷短语：对于已经新建成功的快捷短语，可在点击左下方 “编辑”按钮后，点击短语右侧弹出的铅笔，来进行短语内容修改。（该界面同时可为短语进行排序以及批量删除短语。）

快捷短语排序：在点击左下方 “编辑”按钮后，可拖拽短语右侧对短语列表进行排序。

删除单条快捷短语：单条快捷短语不再需要时，也可以通过在短语上往屏幕右侧拖拽拉出删除按钮，并点击红色删除按钮进行删除。

剪贴板的使用：过去在手机上对文字进行多项条目复制粘贴时，常会遇到因为没有剪贴板而在粘贴与被粘贴应用间反复切换的窘境。Smartisan 输入法集成了一步中的文字剪贴板功能，因此可以一次性复制多项条目并进行集中粘贴，免去了在应用间反复切换的步骤。

语音输入按钮

点击语音输入按钮，可以进行语音输入。如果你懒得打字也可以通过这种方式进行文字输入。

语种选择：在设置中，可以根据自己的喜好选择词库与语音技术，两家语音技术均支持普通话、英语以及粤语识别。

额外语音输入：选择搜狗语音技术，可额外使用语音随声译（中译英），可以将口述的中文直接转成英文输入。

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emoji （绘文字）表情按钮

点击表情按钮，可以激活表情选择界面。在该界面可通过点击底端分类按钮或左右滑动选择表情分类，上下滑动选择表情。

文字输入

双拼输入

开启双拼输入：在 “词库与语音设置”中，如果选择搜 “搜狗词库”，则可以在 “输入设置”中开启双拼输入功能。

同时也有多种双拼模式可供选择。

中文分词按钮

中文输入分词：在中文拼音输入时，有时会遇到韵母直接作为单字出现的情况。比如想得到 “预案”，输入 yuɑn 却先显示 “远”。分词按钮的作用就是可在输入大段拼音时手动插入隔音符号，以此得到正确的输入。

笔画输入分词：在笔画输入时同样可以使用分词按钮来分隔字与字之间的笔画，使结果更加精准。

其他功能

拼音内容删除：在用九宫格输入拼音时，如果大量输错拼音内容，可以直接点击 “重输”键删除所有输入拼音待选内容，以便快速进行重新输入。

手写单字注音

获取手写输入汉字的读音：在遇到忘记怎么写但会念的字时，可以通过拼音输入法解决输入问题。而遇到不认识的字，则可以通过手写输入法来输入和在搜索引擎查询读音。在 Smartisan 输入法的中文手写输入中，可通过打开 “手写设置”-“手写单字注音”功能，直接在手写单字后显示输入文字的拼音与声调符号。

上划输入：在 “更多设置”-“键盘设置”中开启上划输入功能后，可通过在字母键上按住上划，直接输入按钮上对应的数字或符号。

大写输入与锁定

输入大写字母的三种方式：在英文输入时，时常会遇到大小写切换的问题。Smartisan 输入法一共有三种方式来切换大小写输入。

单击上档转换键（左侧向上箭头）可令第一个输入的字母大写。

双击上档转换键（左侧向上箭头）可锁定大写输入模式，持续输入大写字母。

持续按住字母按键，会弹出额外内容选单，弹出后横划选择大写字母或符号。