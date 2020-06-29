三星：120Hz 的 LCD 屏拖影是 OLED 屏幕 90Hz 的水平

IT之家6月29日消息 三星显示今日发布宣传图，以对不同面板屏幕之间的效果进行了 “科普”。三星表示，由于拖影的影响，三星 90Hz OLED 屏幕的拖影长度与 120Hz LCD 屏幕相当。

IT之家了解到，去年 5 月，三星显示就成功制造了第一批 90Hz 刷新率的 OLED 屏幕。

三星显示称，其还对高刷新率屏幕的高速运动进行了针对优化。OLED 不需要液晶，能通过快速电子迁移率和电流驱动特性，实现快速响应，从而得到更为自然的屏幕显示。

全球认证公司 SGS 的认证数据表明，三星 90Hz OLED 及 120Hz OLED 屏幕的拖影最长长度分别为 0.9mm 和 0.7mm，动态影像最长响应时间分别为 14ms 和 11ms 。三星 90Hz OLED 相比 90Hz LCD 的拖影长度缩短五分之一，与 120Hz 的 LCD 的拖影长度持平。同时三星 120Hz OLED 相比 120Hz LCD 的拖影长度缩短了三分之一。

据韩媒报道称，三星显示目前已经着手研究生产新的采用LTPO背板技术的 OLED 屏幕，同时为了配合生产，三星还新建了一条 A3 OLED 面板生产线。LTPO 技术支持在屏幕开启和关闭单个像素点，可带来更省电的屏幕背板。