滴滴高管澄清烟台猥亵男子非滴滴司机：别再向他们泼脏水

6 月 29 日晚间消息，今日有媒体报道称，6 月 13 日凌晨 3 点多山东烟台一位女士在家门口遭到一位陌生男子袭胸猥亵。事后经过警方调查，锁定嫌疑人为衣某海，此前因盗窃、抢夺、猥亵三次被判刑、教养。同时，报道中还提到，嫌疑人衣某海是一位滴滴司机。

对此，滴滴网约车公司 CEO 付强今日发微博回应称，“经过平台上筛查比对相关信息后发现，衣某海并非滴滴司机。我们和大家一样强烈谴责犯罪嫌疑人，也更意识到安全出行任重道远，我们做安全绝不能有一点含糊。”

针对司机准入方面，付强表示，一直以来，在公安机关的帮助下，滴滴在准入环节会严格进行背景审核，有犯罪记录无法注册准入。同时还有常态的定期回滚和扫描筛查，一旦发现有犯罪行为，会立即封禁。

同时，付强也呼吁，不要再向滴滴司机随意泼脏水，“他们只是普普通通的劳动者，不是吸引眼球和流量的工具。”

以下为付强微博全文：

刚看到标题很紧张，但读着读着就觉得有点不可思议，因为文章提到 “该男子 2009 年以来因盗窃、抢夺、猥亵三次被判刑….”

一直以来，在公安机关的帮助下，滴滴在准入环节会严格进行背景审核，有犯罪记录无法注册准入。同时还有常态的定期回滚和扫描筛查，一旦发现有犯罪行为，会立即封禁。

所以我们快速核实，经过平台上筛查比对相关信息后发现，衣某海确实不是滴滴司机！

但我们和大家一样强烈谴责衣某海这种无视法律的恶劣行为！也更意识到，安全出行任重道远，我们做安全绝不能有一点含糊。同时也发出呼吁，不要再向滴滴司机随意泼脏水，他们只是普普通通的劳动者，不是吸引眼球和流量的工具。谢谢大家。