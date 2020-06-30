左手压价房东、右手涨价租客，自如为何如此霸道

人们常说，大城市里有空闲房子出租是 “人在家中坐，钱从天上来”的好事儿。不过近日，一些和房屋出租平台签约的北京房东有些摸不着头脑。多名网友在网上爆料称，“自如公寓以收益不佳为名要求房东降低租金，否则单方面毁约”。

房东陈先生就遇到了这样的糟心事。他向新浪科技表示，自如以疫情影响房租出租价格为由，强迫业主降租，否则单方面毁约解约，赔偿两个月租金，但是业主需要支付过万元无任何收据证明的 “装修款”。

万元 “装修款”从何而来？陈先生提供的 “自如解约款项”截图显示，该款项共计 25275 元。其中包含 “6536 元配置折旧费”、“4337 元装修折旧费”、“4800 元业主退还服务质量保证金”以及 “9601 元业主违约金”。

鉴于疫情原因，陈先生同意 5% 范围内的减租，但他也向新浪科技表示，“单方面对自如保护，无论谁违约解除合同都要赔偿过万元装修及购置家具费用，且无任何收据或费用证明，自如又参赛又当裁判，这是什么道理？”

房东陈先生供图

自如 “按合同”办事？

通常来说，“毁约”指的是单方面违反合同规定，毁约方需按合同赔偿另一方损失。但到了自如这里，为何就变成了房东需要赔偿？

一位房东向新浪科技提供了自如与其签订的合同。其中提到：合同提前解除，甲方均应向乙方支付装修及新配置设施的损失费。鉴于乙方合作的装修、新配置设备供应商的费用结算、票据开具的特点，决定乙方无法为本合同项下标的资产装修及新配置设施提供额外单独的票据。因此，双方在此认可，本合同第 3 条项下涉及费用的具体金额以乙方提供的相关数据为准。

“也就是说，自如违约，因为签订了合同，我还得赔钱，”该房东对新浪科技表示：“他们（自如）装修要我们出钱，还得按照他们毫无依据给出的价格来。”

如此霸道的条款引发了房东们的不满，在无法与自如方协商解决的情况下，数十位房东在黑猫投诉上发起了投诉。

王先生向新浪科技表示，六月份自如来电话要求降 30% 房租，不然单方面解约。（解约后）按照合同赔房东两个月租金，租户一个月租金。

在王先生同意房租降低 10% 的情况下，自如打算单方面毁约，并且声称按合同要王先生赔偿近 5 万的装修折旧费。

王先生对此提出了三个疑问：

1、 合同条款是否公平？乙方（自如）违约需要甲方（房东）赔偿吗？

2、 自如要求赔偿 5 万，这个数字有何依据？有任何收据或者凭证么？还是自如自行定价？

3、 合同 7.1 中，如果给对方造成损失，需要赔偿相应损失，那么这折损费，是因为自如违约而有，是不是应该自如出？或者说无论解约与否，房东最终都要承担 “自如自主装修”造成的 “折旧费”、且由自如单方面定价？

针对房东们的质疑，自如相关负责人回应称，公司将坚持友好协商的原则，严格遵守合同约定的内容，切实保障业主的权益，尽力妥善解决这部分房屋面临的问题。“具体来说，即使启动合同中单方面解约的条款，如有装修和家具家电的问题，也将与业主朋友进行充分协商，最大程度上保护业主利益。”

但面对如此霸道的合同，如此 “协商”方式，着实伤了许多房东的心。

左手压价房东 右手涨价租客

更令用户寒心的是，自如一边在向房东压价，另一边面向租房者却在涨价。

多位自如租客向新浪科技表示，今年夏天续租自如房源时，房租有较大涨幅。“去年（自如）房租时 3190 元 / 月，这次续租是 3490 元 / 月。”一位 6 月续租自如房源的租客向新浪科技透露。

涨价对于自如来说可谓是常态。新浪科技了解到，自如与房东签订的合约一般为 3-5 年，而与租客的合同多数上限为 1 年。这样就给了自如每年涨价的契机。多位受访者向新浪科技表示，自如公寓的房租每年必然有所上涨。

不仅是续租时会涨价，就连租客刚租的房子因个人原因通过自如平台转租给他人，租金也会立即上涨。

来源：黑猫投诉平台

有自如租客在黑猫平台上投诉称，自己 2020 年 3 月租的房子因工作变动转租，原价 2030 元 / 月的房租瞬间涨了 160 元，变成 2190 元 / 月，仅仅 3 个月涨幅达到 8%。而且即便是转租成功，该租客也还需要支付 50% 押金作为违约金。

对此，自如客服在黑猫投诉回复称，不同的房源有不同的价格，房源价格会根据房源位置、市场价格走向、产品配置等多方因素进行参考，价格会适当进行调整，具体以自如网显示为准。

这并不是自如第一次因为价格引起争议了。刚进入 2020 年，自如就被曝出 “趁疫情涨价”，引发网友热议。

黑猫投诉官微在今年 2 月曾发布过租户们提供的涨价数据，多个地区的自如续租租客都称自己遭遇了涨价。涨幅最高的北京周庄嘉园达到了 38.3%。在北京立水桥的自如租户反映称，之前的房租是一个月 2660 元，现在涨到了 2990 元，涨了 12.4%。

对此，自如 CEO 熊林当时通过微博回应称，“自如近期的价格调整均为因为产品续约类型不同，以及基于市场价格变动的既定系统价格调整，不敢说 100% 合理，但绝无一例是趁疫情之机发起的卑鄙钻营之举。如有任何一例实证为趁疫情涨价，我和全体管理团队即日立刻辞职。”

律师：格式条款明显偏袒一方可撤销或为无效条款

自如强制解约，却要房东赔付万元装修费，如此 “按合同办事”真的合法吗？

新浪科技就此采访了北京市盈科律师事务所高级股权合伙人王贝贝律师。他表示：“自如要求房东降低租金，属于对原合同的变更，根据《中华人民共和国合同法》第七十七条的规定，当事人协商一致，可以变更合同。”

针对自如合同中涉及 “装修折旧费”等条款，王贝贝律师表示，现行法律没有对 “添附”（即涉及的标的资产装修配置设施）如何处理作出明确规定，在此情况下，对于装修物件的处置、价值的计算等，可以由房东和自如自行约定。因为自如与房东签订的合同是由自如一方提供的格式条款，应当遵循法律对于格式条款公平原则与显著标识的要求，对于未尽明确提示义务的显失公平的格式条款，房东可以申请撤销。如果自如提供的格式条款还同时具有合同法第四十条规定的情况，那么该格式条款无效。

此外，王贝贝律师也表示，如果租客遇到不当的价格行为，任何单位和个人均有权进行举报。如果自如在要求房东降价或者提高租金过程中确实存在不正当的价格行为，则可能会承担相应的处罚。

结语

“我受不了（自如）天天给我打电话，最终同意降租 14%。”王先生最终选择了妥协，但仍有房东依旧与自如僵持不下。

显然，自如的回应并未解除房东们的疑惑。合同究竟是否有效？自如为何如此霸道定价？为什么面向房东压价却又向租客涨价？这一系列问题还需要自如一一给出答案。