最近各大厂商发售了很多笔记本新品，对于很多女生来说，选择数码产品颜值才是第一要义。很多厂商已经推出了主打女性用户群体的笔记本电脑，针对很多女生在选购笔记本时这种 “颜值即正义”观念，粉色笔记本也是各大品牌都会出的配色。



但是千篇一律的金属粉色不免让人有些审美疲劳，其实并不是每个女生都会对粉色心动，粉色与女生眼中的高颜值笔记本并不能划上等号，很多粉色笔记本不过是以男性角度审视女性群体需求推出的产物。真正要打动女性群体，绝不是通过女性化的配色单纯地与男性笔记本做差异化。

青豆拿到的这款 a 豆笔记本采用独特的粉蓝渐变配色在众多灰、黑的笔记本中脱颖而出，让人眼前一亮。那么这款 adolbook13 2020 的颜值及表现如何呢？

一、外观

这款笔记本分为 “潮夜绿”和 “迷幻海洋”两种配色，IT之家拿到的是 “迷幻海洋”配色，A 面粉蓝配色让人想到蔚蓝的大海上泛起的粉色泡沫，整体呈现从 “清新梦幻的粉”、“五彩斑斓的白”到 “晶莹淡雅的蓝”的渐变。

A 面中间的 logo 采用了镂空和镜面的工艺，摸上去凹凸的手感与全金属机身。据官方介绍，大面积的金属渐变色效果一直都是工艺难点，adolbook13 2020 采用了对于笔记本电脑来说极难实现的金属喷印渐变工艺，才打造出这种温润金属渐变色彩的潮色笔记本电脑。其实渐变色在 adolbook14 上已经使用过，但是 adolbook13 2020 的配色相比之下更为清爽潮流，突破了对粉色笔记本的传统定义。

A 面远看金属感并不重，马卡龙色质感非常温润。近看才能感受到微微带细闪的金属光泽感，其实金属一般给人冷峻、锋利的感觉，但是在巧妙地结合柔和的马卡龙色中和了这种金属的锐利感。

adolbook13 2020 的 B 面采用了 13.3 英寸的全高清 IPS 炫光屏，1080p 分辨率，100% sRGB 色域容积，屏占比达到了 88%。

C 面为粉色磨砂金属材质，背光键盘的手感偏软，键程略长。键程 1.4mm，键帽下凹 0.15mm，贴合指腹。右下角为哈曼卡顿认证专业音效，实测音质较为清透。

d 面采用了大面积的散热孔，上方两排为散热孔，下方左右两侧为扬声器孔，四周有 5 个脚垫。中间有笔记本型号和各种认证信息，以及 Windows 的贴纸。

接口方面，adolbook13 右侧为读卡器接口、3.5mm 音频接口和 USB 2.0 接口，左侧为电源接口、USB 3.1 接口、HDMI 接口和 USB-C 接口。

总的来说，采用金属渐变工艺的 A 面设计在众多笔记本中独树一帜，粉蓝渐变的清新颜色搭配和温润的质感也让 adolbook13 2020 更为吸引眼球。

二、屏幕和性能

a 豆 adolbook13 2020 屏幕尺寸为 13.3 英寸，对于女性消费者而言，这个尺寸恰到好处，并且凭借高屏占比和窄边框的设计，adolbook13 2020 的机身尺寸可以控制的更小，据官方资料显示，adolbook13 2020 的裸机重量仅为 1.2kg，薄至 13.9mm，一般女生背的包都可以塞得下，对于学生党或者是刚入职的毕业大学生来说，adolbook13 2020 完全不会成为日常出行的背负负担。

adolbook13 2020 的屏幕采用了 1080P 分辨率，是这个价位标准的配置，显示效果不俗，IT之家通过 Spyder 5 Elite 测试获得，adolbook13 2020 这快屏幕为 100% sRGB，AdobeRGB 为 78%。

配置和性能

adolbook13 2020 搭载了 Intel 第十代智能酷睿处理器 i5-1035G1，采用了双通道 LPDDR4 [XC1]3200MHz 内存，标配 512GB PCIe NVMe SSD，以及全新 NVIDIA GeForce MX350 独立显卡。

▲点击可查看大图（红色框内为IT之家测试的版本）

英特尔十代 Ice Lake 处理采用了 10nm 工艺，IT之家测试的 i5-1035G1 是一款四核八线程处理器，主频 1GHz，睿频 3.6GHz，6MB 三级缓存，15W TDP，支持 DDR4-3200、LPDDR4x-3733 内存。IT之家测试的 i5-1035G1 并没有搭载最新的 Iris Plus Graphics 核显，依旧是集成 32 个执行单元超核显 UHD，不过无需为此感到遗憾，因为在日常使用中核显能用到的场景并不多，比如游戏场景都交给了 MX350 独立显卡去处理，也不存在浪费核显资源这么一说。

显卡方面，GeForce MX350 核心基本基于 NVIDIA GeForce GTX 1050/GTX 1050 Max-Q （移动版）的 GP107，拥有游戏显卡的基因。在图形性能上，GeForce MX350 相较 GeForce MX250 实测有超过 20% 的性能提升。MX350 拥有着 GTX 1050 同样的 GP107 核心以及流处理器数量，其实可以将 MX350 理解为 GTX 1050 的下放版本。

CPU测试：

CPU-Z

IT之家通过 CPU-Z 测试了 adolbook13 2020 搭载的 i5-1035G1 的跑分情况，其中单核分数为 439.9，多核成绩则为 2250.3，应对主流办公娱乐的应用不在话下。

CineBench R15

adolbook13 2020 在 CineBench R15 的单线程成绩为 164cb，多线程则有 618cb，多线程倍率为 3.78x，表现正常。

CineBench R20

adolbook13 2020 在 CineBench R20 的单线程成绩为 347pts，多线程则有 1467pts，单核分数略低。

GPU 测试：

在IT之家 App 的工具箱 “GPU 天梯图”内，也能看到 MX350 的排名情况，在 PassMark 榜单中领先 86.54% 的对手。

3DMark

在 3DMark Time Spy 测试中，adolbook13 2020 的分数为 1416。

在游戏方面，我们选择了《CS:GO》进行测试，游戏中开启默认中高档画质，通过帧率记录获得，在游戏中，adolbook13 2020 基本能保持在 70FPS 上下，前期帧率能达到 100FPS，但毕竟受到了轻薄的机身限制，在笔者体验中发现，adolbook13 2020 的性能释放并不是很激进，反而有点保守，具体表现在，《CS:GO》游戏 20 分钟左右的时候，机身热量明显提升，这时候帧率就会有下降趋势，最低能下降至 40FPS 左右。

当然，adolbook13 2020 毕竟定位轻薄性能本，便携和轻薄还是第一要素，特别是针对女性消费者而言，游戏提升几帧，还不如机身厚度再薄几毫米。

硬盘测试：

adolbook13 2020 搭载了一块 512GB 的固态硬盘（512GB PCIe NVMe SSD），IT之家通过测试工具 CrystalDiskMark 测得，（1GiB 测试）SequentialQ32T1 连续读写速度分别为 1852+MB/s、979+MB/s，4KiBQ8T8 随机读写速度分别为 342MB/s、271MB/s，表现尚可，同样能够满足日常使用及工作场景。

三、总结

从定位上来看，高颜值和轻薄设计依旧是 adolbook13 2020 第一任务，性能其次，但强调一点——i5-1035G1 + 16G + 512G + MX350 的配置不算低。

考虑到 adolbook13 2020 的价格也是诚意满满，只是在性能释放方面略有保守。当然，这和 adolbook13 2020 本身的定位还是有很大的联系，从产品的命名、设计角度来看的话，adolbook13 2020 更偏女性用户群体。和男性消费者不同的是，女性消费者往往对配置并没有太过于严格的要求，她们大多更注重产品的设计（包括配色、轻薄程度等等），在这一方面 adolbook13 2020 就做的非常出色了，比如渐变色的 A 面，这种潮流大胆的设计在笔记本中是很少见的，让人很难不心动，再比如 adolbook13 2020 还支持哈曼卡顿专业音效认证，女孩子追剧煲剧音质体验会更好。对于颜值党来说，adolbook13 2020 算是一个不错的选择。