Strand Consult 报告：欧洲市场对华为依赖程度有多高？

北京时间 6 月 30 日消息 来自 Light Reading 的报道称，Strand Consult 的一项新研究显示，在 2008-2020 年欧洲运营商建设 4G 网络期间，中国设备供应商占据了一半以上的业务。因此，无怪乎包括德国电信和沃达丰等一些欧洲大型电信运营商对于可能实施的华为禁令持强烈反对态度。

通过提供低成本交易和有竞争力的产品，中国公司成功在欧洲地区的数十个网络中取代了欧洲的爱立信和诺基亚。报告称，目前华为在 4G RAN 产品市场中占据约 45% 的份额，中兴通讯则占据了 7% 的份额。

无论国际社会上有关中国供应商的威胁说如何愈演愈烈，以及运营商对依赖于特定供应商的担忧如何愈发强烈，欧洲多家运营商都与华为就其 4G RAN 产品达成了单一供应商合作协议，其中包括比利时 Proximus、丹麦 TDC 和瑞士 Sunrise。

Strand Consult 报告的作者表示，TDC 与华为的交易面临着 “重大的政治反对”。该运营商在去年签署 5G 合同时转而使用了爱立信，根据合同，TDC 还将替换华为的 4G 设备。

上述研究显示，在欧洲地区的 43 家运营商中，有 16 家运营商从中国供应商购买了全部的 4G RAN 设备。

在欧洲地区的大型跨国电信公司中，德国电信和沃达丰似乎对华为和中兴通讯的依赖程度最高。根据 Strand Consult 的报告，德国电信在欧洲的 4G RAN 设备中约有 57% 来自于中国供应商，而沃达丰的网络设备大约 62% 来自于中国供应商。

研究显示，沃达丰在捷克、希腊、匈牙利、马耳他、塞浦路斯和罗马尼亚这 6 个市场中 100% 依赖于华为。

Strand Consult 首席执行官 John Strand 表示：“没有运营商被迫购买中国设备，有关中国设备的讨论已经持续了多年时间。当沃达丰决定在其 6 个国家市场中仅使用中国 RAN 设备时，他们是在知晓其中风险的前提下做了一个深思熟虑的决定。”

沃达丰英国子公司认为，将中国供应商排除在敏感的 “核心网”之外，而仅让华为作为 RAN 供应商，这样就可以降低任何风险。但是在其他欧洲市场，沃达丰却没有做出同样的判断。最近的政治压力迫使沃达丰在其他市场投入 2 亿欧元（2.25 亿美元）逐步在核心网系统中淘汰华为。

其他专家则表示，在 5G 网络中，RAN 和核心网之间的界限几乎没有意义，因为它们允许将智能功能托管在不同的域中。

运营商们一直担心，特朗普政府发起的针对华为的行动可能会迫使他们以过高的成本抛弃华为。除了敦促欧洲各国政府禁止中国供应商参与网络建设外，美国还试图通过贸易制裁来切断华为关键零部件的供应。

电信公司高管表示，5G 禁令也将导致 4G 设备的更换，以避免不同供应商之间的互操作性问题。

John Strand 曾多次淡化更换中国设备所需成本的估算 -- 即替换华为设备将耗资数十亿美元，并拖延欧洲 5G 的部署。

他说：“拆除和更换设备的成本非常低，因为无论如何运营商都需要更换这些设备。”

他的理由是，欧洲的 RAN 基础设施中有 70-80% 都需要更换为 5G 设备，而这无关乎华为问题，因为这些设备已经使用了三年多时间，因此无法进行升级。

在过去三年里，欧洲运营商在 RAN 设备上的支出仅为 87.5 亿美元，其中包括向华为和中兴通讯支付了约 35 亿美元。Strand Consult 的报告称，“这相当于每个移动用户 7 美元或 6.5 美元的一次性成本。”

然而，市场研究公司 Dell'Oro Group 分析师 Stefan Pongratz 表示，如果美国近期针对华为的贸易制裁全面实施，可能会迫使多个国际市场的运营商在非常短的时间内更换供应商。

“运营商们不得不做一些他们从未做过的事情 -- 他们需要在数月（或一年）或数年（假设支持 4G 和 5G 的库存分别约为一年和 1-2 年）时间内完成全国范围内的设备更换。”他表示。

Stefan Pongratz 表示，RAN 只是 “拼图中的一部分”，如果美国制裁生效，运营商还必须拆除传输网、核心网和固网资产。他说：“欧美运营商的设想是，淘汰华为需要 3-4 年时间。”