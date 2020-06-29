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终于等到你！华为开始众测 NFC 成都天府通

2020/6/29 16:47:52来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家6月29日消息  成都天府通今日发布微博称华为 NFC 的成都天府通卡正在招募众测用户。

IT之家了解到，此次众筹将支持 HUAWEI Mate30 系列、HUAWEI Mate20 系列、HUAWEI Mate 10 系列、HUAWEI Mate 9 系列、HUAWEI P40 系列、HUAWEI P30 系列、HUAWEI P20 系列、HUAWEI P10 系列、HUAWEI Mate RS、HUAWEI Mate X、HUAWEI Mate Xs、HUAWEI nova 2s、HUAWEI nova 5 Pro、HUAWEI nova 6 、HUAWEI nova 7 /7 Pro 、荣耀 30 系列、荣耀 V30、荣耀 V30 Pro、荣耀 20、荣耀 20 Pro、荣耀 V20、荣耀 Magic 2、荣耀 10、荣耀 V10、荣耀 Note10、荣耀 Play 4 Pro、荣耀 9（非青春版）、荣耀 V9、荣耀 8（非青春版）、荣耀 V8（全网通）等机型，首批仅有 1000 免费名额，优先给予本地用户

此外，据 @成都天府通 透露，小米在不久后也将支持天府通卡使用。

此前，在每次看到其他地区又一次支持某种 NFC 公交卡时，IT之家网友往往在评论区会反映成都天府通的不人性化。直至今日，成都天府通终于支持手机 NFC。虽然目前仅部分华为手机开始适配，但相信此后一定会有更多的厂商和机型跟进。

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关键词：华为天府通

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