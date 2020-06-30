百度成立直播业务中台：重点发力头部主播、直播带货

6 月 30 日消息，有消息称，百度移动生态事业群新成立了直播业务中台，负责人为古丰（真名为陈罗金），向百度副总裁、百度 App 总经理平晓黎汇报。百度向凤凰网科技证实了该消息的真实性，并表示直播是百度今年重点发力的方向。

据接近百度人士透露，新成立的百度直播业务部门将重点打造百度特色的直播产品，包括吸引各行业、领域的头部大 V 在百度平台直播，利用粉丝效应打造百度直播的用户粘性。同时，百度电商平台度小店也将以直播为载体，发力直播带货。

在此前的万象大会上，百度执行副总裁沈抖曾表示，百度移动生态要以人为核心，要加强服务链接。因此，有分析认为，对于百度而言，直播已成为必须要拿下的战略要地。今年以来，百度在直播业务上的动作频频。万象大会上，百度曾推出聚能计划，用 5 亿资金和 100 亿流量来吸引中腰部主播，但这对于吸引头部主播显然还不够。因此，新的布局和产品动作也持续在酝酿中。

此前凤凰网科技曾报道，百度正在跟各领域的头部大 V 接触，钟南山、雷军、董明珠等进入了百度直播首批大 V 名单，这或许就和新的业务部门成立有关。据接近百度人士透露，百度针对头部主播，将不仅仅是提供现金和流量来吸引他们入驻，重点是从产品机制上创造新的玩法，让大 V 和粉丝在百度 App 上留存下来。这些大 V 不仅包括明星、艺人，也包括各领域的头部专家、意见领袖等。

此外，百度移动生态各产也都在发力泛知识类直播，比如，今年疫情期间，百度健康就组织了数百场医生、专家的直播，帮助网民解决疫情期间获取疫情相关信息和知识的需求。

打通服务是百度移动生态今年的重点战略，因此直播带货是百度直播业务的另一个重点。此前，百度创始人、董事长兼 CEO 李彦宏曾在直播首秀中表示，百度 App 欢迎直播带货。在刚刚过去的 618，百度首次通过直播带货加入电商大战，推出了主打泛知识带货的宝藏四川、618 好物奇遇记等系列直播。百度方面提供的数据显示，6 月 1 日 - 6 月 18 日期间，百度直播带货整体成交额环比增长 571%，单场成交额超过 1000 万元。