工信部：5 月国内市场新增上架 8 万款 APP，总数达到 360 万款

6 月 30 日消息 工信部统计报告称，截止到 5 月末，我国国内市场上监测到的 APP 数量为 360 万款，比 4 月净增 1 万款，环比增长 0.3%。其中，本土第三方应用商店 APP 数量为 211 万款，苹果商店（中国区）APP 数量为 149 万款。5 月，新增上架 APP 数量 8 万款，下架应用 7 万款。

其中，游戏类应用数量保持领先。截止到 5 月末，游戏类 APP 数量继续领先，达 89.9 万款，比 4 月末增加 1.5 万款，占全部 APP 比重为 24.9%。日常工具类、电子商务类和生活服务类 APP 数量分别达 51.2 万、36.7 万和 30.9 万款，分列第二、三、四位 , 占全部 APP 比重分别为 14.2%、10.2% 和 8.6%。

音乐视频类应用分发总量稳居首位，运动健康和游戏类增势突出。截止到 5 月末，我国第三方应用商店在架应用分发总量达到 12569 亿次。其中，音乐视频类下载量排第一位，达 1698 亿次；游戏类下载量排名第二位，达 1605 亿次，环比增长 15%；日常工具类、社交通信类、系统工具类、生活服务类分别以 1509 亿次、1459 亿次、1178 亿次、1137 亿次排名第三、四、五、六位。

在其余各类应用中，下载总量超过 500 亿次的应用还有新闻阅读类（1020 亿次）、电子商务类（749 亿次）、金融类（728 亿次）和拍照摄影（510 亿次）；运动健康类下载量 284 亿次，环比增长达 20.4%，增速位居各类首位。