工信部：4月份新增上架19万款App，游戏类应用数量保持领先

日前，工信部发布了《2020年1-4月互联网和相关服务业运行情况》。数据显示，截止到4月末，我国国内市场上监测到的APP数量为359万款，比3月净增加8万款，环比增长2.2%。其中，本土第三方应用商店APP数量为212万款，苹果商店（中国区）APP数量为147万款。4月，新增上架APP数量19万款，下架应用11万款。

其中，游戏类应用数量保持领先。截止到4月末，所有种类APP中，数量排前4位的APP合计占比达57.8%，其他如社交通讯、教育等10类APP占比为42.2%。其中，游戏类APP数量继续领先，达88.4万款，比3月末增加0.5万款，占全部APP比重为24.6%。日常工具类、电子商务类和生活服务类APP数量分别达51.1万、37.0万和31.1万款，分列第二、三、四位,占全部APP比重分别为14.2%、10.3%和8.7%。

报告还显示，音乐视频类应用分发总量稳居首位。截止到4月末，我国第三方应用商店在架应用分发总量达到11402亿次。其中，音乐视频类下载量排第一位，达1549亿次；游戏类下载量排名第二位，达1396亿次，环比增长5.9%，增势最为突出；日常工具类、社交通信类、系统工具类、生活服务类分别以1317亿次、1303亿次、1120亿次、1050亿次排名第三、四、五、六位。在其余各类应用中，下载总量超过500亿次的应用还有新闻阅读类（950亿次）、电子商务类（729亿次）和金融类（672亿次）。