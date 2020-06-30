三星 870 QVO SSD 外媒评测出炉

IT之家 6 月 30 日消息 今天早些时候，三星发布了 870 QVO SSD，容量最高可选 8TB，拥有最高 560 MB/s 和 530 MB/s 的顺序读取和写入速度。三星官方表示，与 860 QVO 相比，870 QVO 的随机读取速度提高了 13%。

现在，多家外媒已经发布了三星 870 QVO 的评测。

根据外媒 Tom's Hardware 的评测，为了提供响应性能和高耐久性，三星的 870 QVO 使用了与 860 QVO 相同的智能 TurboWrite SLC 缓存机制。1TB 870 QVO SSD 搭载的智能 TurboWrite 缓存达 42GB，大容量型号最高搭载 78GB 的缓存。

IT之家了解到，三星 870 QVO 配备了全新的 SATA 6Gbps SSD 主控，但是具体型号未知，目前只知道是基于 ARM 架构。这款主控拥有三个 CPU 内核，支持 DRAM，最多支持 8 个闪存通道。三星 870 QVO 每 TB 配备了 1GB 的 LPDDR4 DRAM 缓存，8TB 版本最高配备了 8GB LPDDR4 DRAM。

以下是外媒 hothardware 的 CrystalDiskMark 测试数据：

连续读写：

随机读写：

如上图所示，三星 870 QVO 的连续读写和随机读写成绩都到了达到了三星 860 Pro 的水平。