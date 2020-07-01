Redmi K30i 8G 内存版上市：120Hz 屏，最高 1999 元

IT之家7月1日消息 Redmi K30i 8GB 内存版今日在京东商城开启预售，其配备高通骁龙 765G 处理器和 120Hz 刷新率屏幕。8GB+128GB 版预售价 1799 元，8GB+256GB 版预售价 1999 元。

Redmi K30i 系列曾于 6 月 1 日开售，但此前只有 6GB+128GB 版本，售价 1799 元。该机采用了一块 120Hz 刷新率 6.67 英寸 20:9 的打孔屏，后置索尼 4800 万像素主摄 + 120° 超广角镜头 + 2cm 超微距镜头 + 景深镜头，前置 2000 万像素镜头 + 景深镜头。核心配置方面 K30i 选择的是了骁龙 765G 平台，双模 5G，支持 30W 有线快充，电池容量 4500mAh。

此外， Redmi K30i 还支持双频 GPS，多功能 NFC，红外遥控，3.5mm 耳机孔，Typc-C 接口，1217 超线性扬声器，Hi-Res Audio 音频认证，P2i 生活防泼溅镀层。

IT之家了解到，相比 Redmi K30i 6GB+128GB 版本首发价，8GB 内存版预售价并没有提高，但 Redmi K30i 6GB+128GB版本曾于 618 降价 400 元，6GB 内存版本目前售价 1499 元。

目前该机已于京东商城上架并开启预售，最高 1999 元。



