内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

Redmi K30i 8G 内存版上市：120Hz 屏，最高 1999 元

2020/7/1 14:17:00来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月1日消息  Redmi K30i 8GB 内存版今日在京东商城开启预售，其配备高通骁龙 765G 处理器和 120Hz 刷新率屏幕。8GB+128GB 版预售价 1799 元，8GB+256GB 版预售价 1999 元。

Redmi K30i 系列曾于 6 月 1 日开售，但此前只有 6GB+128GB 版本，售价 1799 元。该机采用了一块 120Hz 刷新率 6.67 英寸 20:9 的打孔屏，后置索尼 4800 万像素主摄 + 120° 超广角镜头 + 2cm 超微距镜头 + 景深镜头，前置 2000 万像素镜头 + 景深镜头。核心配置方面 K30i 选择的是了骁龙 765G 平台，双模 5G，支持 30W 有线快充，电池容量 4500mAh。

此外， Redmi K30i 还支持双频 GPS，多功能 NFC，红外遥控，3.5mm 耳机孔，Typc-C 接口，1217 超线性扬声器，Hi-Res Audio 音频认证，P2i 生活防泼溅镀层。

IT之家了解到，相比 Redmi K30i 6GB+128GB 版本首发价，8GB 内存版预售价并没有提高，但  Redmi K30i 6GB+128GB版本曾于 618 降价 400 元，6GB 内存版本目前售价 1499 元。

目前该机已于京东商城上架并开启预售，最高 1999 元。

京东Redmi K30i 120Hz 8GB+256GB 紫玉幻境1999元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Redmi

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    