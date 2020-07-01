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海南航空推畅飞套餐：不到 3000 元，不限次数搭乘海南国内航班

2020/7/1 15:59:50来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 1 日消息 继 6 月 18 日东方航空推出全民航领域首款 “周末随心飞”产品后，海南航空也推出了类似的产品，名为 “嗨购自贸港”的畅飞套餐，售价 2？99 元 / 人，将于 2020 年 7 月 6 日 11:30 起售，数量有限，售完为止。

官方目前给出了该套餐的三重权益：

1、有效期内不限次数搭乘海航集团旗下 12 家航司海南国内航线；

2、海南航空和大新华航空海南出港航班额外 10 公斤免费行李额；

3、赠送 2880 元中免集团旗下海南免税店代金券。

IT之家了解到，官方虽然还未公布具体售价，但有消息称，前 2000 名价格是 2699 元，其余 2999 元。销售日期为 2020 年 7 月 6 日起，使用日期为 2020 年 7 月 15 日起，航班日期为 2020 年 7 月 20 日—9 月 29 日、2020 年 10 月 9 日 - 12 月 31 日。

6 月 29 日，财政部、海关总署、税务总局发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，自 2020 年 7 月 1 日起实施。公告明确：离岛旅客每年每人免税购物额度为 10 万元，不限次；扩大免税商品种类，增加电子消费产品等 7 类消费者青睐商品；仅限定化妆品、手机和酒类商品的单次购买数量；旅客购买商品超出免税限额、限量的部分，照章征收进境物品进口税；具有免税品经销资格的经营主体可按规定参与海南离岛免税经营。

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关键词：海南航空

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