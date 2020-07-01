荣耀老熊科普：5G 大屏手机，为什么能比 4G 大屏手机还省电？

IT之家7月1日消息 荣耀 X10 Max 将于明日（7 月 2 日）正式发布。根据此前信息，荣耀 X10 Max 将采用 7.09 英寸 RGBW 护眼阳光屏，支持 DCI-P3 广色域与 780 尼特屏幕亮度典型值，内置 5000mAh 容量电池。

今日上午，荣耀手机官微发布预热海报称 “5G 大屏手机，为什么能比 4G 大屏手机还省电”，并表示将于 7 月 2 日举办的发布会上由荣耀 X10 Max 当面解答。

IT之家了解到，今日下午，荣耀业务部副总裁（产品）熊军民就该问题进行了解答。熊军民表示，“5G 更耗电”绝对不等于 “5G 手机更耗电”。就整机功耗而言，有太多可优化之处。由于 RGBW 显示技术的天然优势，相比 RGB 屏，荣耀 X10Max 屏幕单体省电约 14%，整机省电约 7%。通过测试荣耀发现，5G 的 X10 Max 甚至比 4G 8X Max 续航能力还强。

熊军民还表示，除了 RGBW，受益于荣耀积累多年的 AI 智慧节电技术，X10 Max 不只在目前 7 英寸 5G 手机中续航表现突出，甚至可以比同样是 5000mAh 的 4G 8X Max 更省电。

同时，针对 “5G 大屏手机为什么不做更大容量的电池”的问题，熊军民回答称，因为用户追求超大屏视野的同时，往往也非常在乎手感。X10 Max 在 “身材”上做到了极度克制，8.3mm 机身也是 5000mAh 的 5G 手机里目前最薄的。“荣耀通过使用 RGBW 屏、AI 智慧节电等技术降低手机功耗，让 5G 大屏可以在保证使用体验的同时，做到更低的功耗，更好的续航体验。 ”

此外，荣耀营销部副部长关海涛在与网友互动时表示，RGBW 屏亮度更高、更省电，但是定制成本上涨了 60%。相比 4G 大屏手机，天线等器件多出 30%。“荣耀 X10 Max 确实是一款生产代价很高的产品，关于定价其实内部已经争论过几轮了，现在还不能说。大家可以期待一下明天的发布会。”