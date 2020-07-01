老干妈因与腾讯纷争喜得意外推广：京东自营店辣椒酱售罄

IT之家 7 月 1 日消息 最近两天，“3 人伪造老干妈印章与腾讯签合同致使腾讯上当受骗”事件在网络上获得了大量关注，有网友表示，老干妈却因此获得了大量的曝光，起到了 “推广”的作用。据悉，在老干妈京东自营旗舰店上，老干妈辣椒酱已显示售罄，目前为无货状态。

今日下午，贵阳警方通报称，三人伪造老干妈公章和腾讯签订合同，已刑拘。初步查明，系犯罪嫌疑人曹某（男，36 岁）、刘某利（女，40 岁）、郑某君（女，37 岁）伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议。其目的是为了获取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖非法获取经济利益。

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