中国人喜欢用隐私换取便利？小米崔宝秋：坚决不同意这种说法

7 月 1 日消息，小米首届安全与隐私宣传月落幕。对于安全和隐私问题，有些人可能会认为中国人更喜欢牺牲一些隐私来换取方便和更精准的推送。对此，小米集团副总裁、小米安全与隐私委员会主席崔宝秋则不赞同此观点。

他表示，严重不同意中国人不在乎隐私或者更愿意牺牲隐私换取便利。他认为很多时候是没办法、被迫或者被忽悠的，但随着人们对隐私的重视程度与日俱增，隐私安全问题将会越来越重要。在隐私问题上，崔宝秋认为是无国界的，在隐私保护上没有最严，只有更严。

设立百万元隐私漏洞奖励

此次小米的宣传月活动分为科技园主题活动周、信息安全线下讲座、隐私保护线上讲座、在线知识竞赛与答题、CTF 黑客世界杯和专项训练营六大主题，贯穿整个六月份。

小米安全与隐私委员会希望通过宣传月活动提升全员的安全隐私保护意识，让小米的软硬件产品都能够高标准保护用户信息安全，进而唤醒国内整个互联网行业以及网民对信息安全和隐私的保护意识。小米安全与隐私委员会为员工提供了超过 50 小时的在线安全与隐私课程，帮助近 2 万名员工掌握了保护用户安全与隐私的基本知识。此外，通过 CTF“黑客世界杯”技能比赛，培养了 282 名内部安全白帽子。

据了解，今年小米还正是推出了隐私漏洞奖励计划，与安全漏洞一个机制，单项奖励最高达 100 万元。“这应该是最高的，也表明了小米对信息安全和隐私保护的重视。”崔宝秋表示。

据其介绍，2012 年小米便成立了专门的信息安全团队，2014 年成立小米安全与隐私委员会；2016 年，小米成为国内第一家通过国际知名机构 TrustArc 隐私认证的企业；2018 年，小米开启欧盟 GDPR 准备工作，并顺利通过了外部咨询公司的评估；2019 年，小米获得了三项国际 ISO 安全与隐私认证，并发布了 MIUI 安全与隐私白皮书。今年上半年，小米隐私品牌也正式发布。

今年 4 月 27 日，小米发布全新系统 MIUI12，带来了照明弹、拦截网、隐匿面具三大用户信息安全与隐私保护实用功能；随着 6 月 28 日稳定版全量推送，MIUI12 在安全隐私保护方面的高标准产品落地。

隐私无国界

对于隐私安全问题，有些人可能会认为中国人更喜欢牺牲一些隐私来换取方便和更精准的推送。对此，崔宝秋表示强烈不赞同。

“我不认为中国人不在乎隐私，愿意或者更愿意牺牲隐私换取便利，我更愿意说，很多中国人是没办法，被迫的，或者被忽悠的，被糊弄的，不知不觉的被某些恶意的 APP 把隐私给偷去了，或者别无选择的，被迫要奉献，舍弃自己的隐私。”崔宝秋表示。

随着人们对隐私的重视程度与日俱增，隐私安全问题将会越来越重要。在隐私问题上，崔宝秋认为是无国界的，在隐私保护上没有最严，只有更严。

“过去美国（隐私安全保护）可能比较领先，后来欧盟领先，中国也出台了符合中国国情的一些数据保护条例。这些条款是更严格的。中国企业可能比海外企业在隐私保护方面做的更加极致，我希望中国企业不是被动的做到极致，而是主动做到极致。”崔宝秋表示。

之所以说做到 “极致”，是因为崔宝秋认为，信息安全与隐私保护是非常大的话题，在人们付出 99% 的努力，哪怕只有 0.01% 的疏漏都可能造成前功尽弃。因此，需要通过多技术手段和管理手段来做到极致。

不仅如此，崔宝秋认为在信息安全与隐私保护方面，一个企业做好了还远远不够，需要整个行业，甚至所有行业都做好了，用户的隐私才能得到真正全面的保护。