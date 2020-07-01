小米首届安全与隐私宣传月收官：希望提升全员安全隐私保护意识

IT之家7月1日消息 根据小米公司官方的消息，今天，小米首届安全与隐私宣传月活动落下帷幕，小米安全与隐私委员会主席崔宝秋致辞，强调信息安全与隐私保护的重要性，并为宣传月中表现突出的员工和讲师颁发荣誉证书。

崔宝秋表示：“小米是一家全球化互联网公司，一开始就提出了要以全球最严格标准保护用户的信息与隐私安全，我们希望能够通过这次安全与隐私宣传月的活动提升全体员工对信息安全与隐私保护的重视，一起加入到为用户保驾护航的大军中来，真正做到产品默认安全与从设计出发的隐私保护。”

小米称，小米安全与隐私委员会希望通过宣传月活动提升全员的安全隐私保护意识，让小米的软硬件产品都能够高标准保护用户信息安全，进而唤醒国内整个互联网行业以及网民对信息安全和隐私的保护意识。

IT之家曾报道，今年4月份，“小米隐私品牌”正式官宣。据官方介绍，小米隐私品牌标识源于“安全盒子”、“「手」护”、“星辰”的概念，寓意用户的信息安全与隐私保护极其重要，如星辰般可贵，小米始终用心守护。官方强调，未来小米隐私品牌标识将会出现在小米的各款产品和服务中。

小米表示，2012年小米便成立了专门的信息安全团队，2014年成立了小米安全与隐私委员会，崔宝秋亲自担任委员会主席。