新研究显示，特定频率的红光照射或可改善视力

北京时间 7 月 2 日消息，据国外媒体报道，英国科学家也许找到了一种价格低廉、技术含量低的方法，可以对抗衰老过程中出现的视力下降。在他们开展的一项小型临床试验中，40 岁以上的受试者在每天盯着一道深红色光看上三分钟之后，视力出现了显著改善。他们报告称，自己在黑暗中可以看得更清楚，分辨颜色的能力也有所提高。

红光经常被用在皮肤护理中。理论认为，波长较长的光线会对线粒体起到一种独特的再生作用。线粒体是细胞中负责处理能量、维持身体运行的细胞器。这些光线的波长位于可见光边缘（深红色）到红外光之间。线粒体会吸收其中的能量，而根据上述理论，其性能也会随之增强。这应当可以加强身体的伤口愈合能力、减轻炎症和疼痛、甚至能促进头发再生，具体取决于光线照射的位置。

大多数类型的细胞中都存在线粒体，但视网膜中的数量尤其多。视网膜是眼睛中一层薄薄的膜，可以捕获外来光线，并将其转化为信息传送给大脑。假如没有视网膜，我们就会失明。但随着年龄增长，视网膜中的线粒体失灵的速度会比其它身体组织中的线粒体快得多。科学家认为，除了其它退行性眼部障碍症之外，这是造成视力随着衰老下降的主要原因之一。

“不过，线粒体可以吸收某些形式的光线，包括深红色光。这就像给电池充电一样，可以增强细胞功能。由于视网膜含有大量线粒体，红光照射的效果尤其好。因此我们可以利用这种手段改善视力。”该研究的主要作者、伦敦大学学院的眼部研究人员格伦 · 杰弗里指出。

图为研究中使用的手持 LED 手电筒示例。

杰弗里和他的团队此前曾在小鼠、蜜蜂和果蝇身上做过实验，其视网膜性能在红光照射后均有改善。在此次发表在《老年医学》期刊上的最新研究中，更有人类受试者参与其中。

在此次临床试验中，研究人员招募了 24 名年龄介于 28 至 72 岁之间的受试者，均没有已知的眼部问题。在为期两周的时间里，这些志愿者需要每天盯着一支红光 “手电筒”，连续看上三分钟。这种特殊设备是研究人员约花了 15 美元制成的，光线波长约为 670 纳米。在实验前后，受试者分别做了一次视力测试，评估他们在黑暗中的视物能力（视杆细胞）、以及分辨色彩对比度的能力（视锥细胞）。

年龄 40 岁以下的受试者在接受红光疗法前后的平均表现几乎相同。但 40 岁以上的受试者在接受治疗后，两项测试的表现均有所改善，并且在统计学上均有显著意义。不过，受试者们一般在颜色测试中表现得更好些。

这些发现目前仅属于概念验证，何况受试者均为健康人。但杰弗里指出：“视力会随着身体衰老显著下降，这对社会和个人而言都是一大问题。”

此次研究发现的确发人深省，但要想证实此类疗法的有效性，还需要更多受试者、开展更多实验。虽然红光疗法危险性很低（又称作低能量光疗法，因为光线产生的能量不会破坏细胞），但它对健康的影响尚未经过科学验证，还有许多未知性。

这并不意味着这些研究结果无效、或者我们日后不会将定期接受红光照射作为老年人改善视力的一种手段。而仅仅说明我们在迫不及待接受此类疗法前，应当保持谨慎，等待更多证据问世。

杰弗里和他的团队已经在开展后续实验了。目前为止，他们的研究显示，如果每两天、甚至每三天接受一次红光疗法，也能取得和每天一次相同的效果。他们还在实验中使用了波长更短、强度更弱的红光。此外他们还想弄清，在接受该疗法后，为何有些人的视力似乎比其他人改善得更为显著。