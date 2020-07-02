联发科介绍旗舰级智能电视芯片 S900：支持 AI、8K、Wi-Fi 6

IT之家7月2日消息 联发科近期发文介绍，电视芯片对于电视屏幕来说异常重要。电视芯片将视频的数字信号转换成适合屏幕播放的图像信号，其强大的解码能力让电视屏幕得以呈现更多样化的视频文件，同时也为视频播放的流畅度提供保障。

同时电视芯片的 AI PQ 画质技术会针对清晰度、流畅度、色彩、对比度、运动补偿等多个维度对视频画面进行还原和优化。

联发科表示，在 4K 领域，联发科为推出了 MT9652 旗舰型高刷新率智能电视单芯片，基于 Arm Cortex-A73 的四核心 64 位处理器，MT9652 主频高达 1.4GHz，集高性能、多核 CPU、GPU 和专用 AI 处理单元（APU）于一体。不仅支持包括 HDR10/10+、杜比视界（Dolby Vision）和 HLG 在内的 HDR 标准，更能通过高性能 AI 处理单元带来 AI 增强功能，在视频流中实时识别人脸与场景类型，自动调整色彩饱和度、亮度、清晰度、图像噪声并进行动态运动补偿，以获得更智能、更优解的画质设置。

▲截图来自长虹官网

MT9652 支持高达 48Gbps 的 HDMI 2.1a 接口，提供以 120Hz 传输 4K 的充足带宽，并具有 4:4:4 色度的 HDR10+ 色深。芯片原生支持 HDMI VRR，实现可变刷新率面板，让使用者在观看高帧率电影和进行 “车枪球”FPS 游戏的时候，避免画面撕裂。

在8K领域，联发科推出了旗舰级智能电视芯片 S900。IT之家获悉，S900 整合了 8K 视频解码、高速边缘 AI 运算以及 Wi-Fi 6 无线协议。8K 的分辨率带来视觉的感官冲击。而 AI 增强功能，一方面能够识别视频画面中任务场景类型，智能调整色彩饱和度、亮度等参数，以获得更佳的画质设置。另一方面 S900 集成智能语音助手技术，让用户直接与智能电视互动并控制其功能，同时操控其它家庭物联网设备，成为家庭 AIoT 系统的控制枢纽。

支持Wi-Fi 6 无线连接的新标准，即使在 8K 分辨率的信号源数据量巨大的情况下，搭载 S900 芯片的电视依然能够兼顾高分辨率画质和高帧率视频流的流畅播放。