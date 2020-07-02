12999 元，小米电视大师 OLED 65 英寸正式发布：4K 120Hz + HDR + HDMI 2.1

IT之家 7 月 2 日消息 今日下午，在小米电视大师系列品鉴会上，小米电视大师系列正式亮相。小米电视大师系列采用了四窄边全面屏设计，无缝一体成型中框工艺，呈现了极致的无边感，令屏占比高达 98.8%；「梦幻浮光」玻璃底座 + 呼吸灯，唤醒客厅艺术美学。

直播现场中，小米电视大师 OLED 65 英寸售价 12999 元，将在 7 月 3 日早上 10 点首卖。

小米电视大师系列梦幻画质，全屏绽放：OLED 屏幕，全像素独立控光，无限接近 0nit 绝对黑场，True 10bit 专业级色深，专业显示器级色准 Delta E1.5，P3 广色域。

IT之家获悉，小米电视大师系列搭载 AI Master 画质引擎，呈现细节栩栩如生。支持杜比视界，将源自影院的影像带入家中。声音方面，内置9个扬声器单元总功率达到65W的音响系统，支持杜比全景声。

小米电视大师处理器采用的是MTK四核Cortex-A73+四核Mali G52 MC1图形GPU的八核平台。小米电视大师系列采用 OLED 显示面板，支持 1ms 瞬时响应、 HDMI 2.1 接口、动态 HDR、VRR 可变刷新率、DC 调光、专业游戏模式、4K 120Hz、自动低延时模式 ALLM 。

小米电视大师背部的接口包括了2个USB接口、3个HDMI接口（其中1个是最新的HDMI2.1）、1个AV接口、1个ATV/DTMB接口、1个以太网接口、1个S/PDIF（Optical光纤）接口。